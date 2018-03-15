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Avrupa’da kuralar yarın çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları yarın çekilecek.

15 Mart 2018 Perşembe 11:25
Avrupa’da kuralar yarın çekiliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde çeyrek final kuraları yarın çekilecek.

Avrupa arenasında çeyrek final heyecanı yarın çekilecek kuralar ile başlıyor. Devler Ligi’nde çeyrek finalistler belli olurken, Avrupa Ligi’nde ise son 16 turu rövanş maçları bu akşam tamamlanacak ve kuraya katılacak takımlar belli olacak. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek kura çekimi Şampiyonlar Ligi için TSİ 14.00’te, Avrupa Ligi için ise TSİ 15.00’te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final mücadeleleri 3-4 ile 10-11 Nisan, Avrupa Ligi’nde çeyrek final karşılaşmaları ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Kura çekiminde aynı ülkenin takımları birbiriyle eşleşebilecek. Şampiyonlar Ligi’nde son 8 takım arasına kalan ekipler ise şöyle:

Barcelona

Real Madrid

Liverpool

Bayern Münih

Sevilla

Juventus

Manchester City

Roma

(İHA)
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