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Avrupa Ligi Son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 turunda ilk maçlar bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin önemli maçında Arsenal, Milan’ı 2-0 mağlup etti.

09 Mart 2018 Cuma 09:06
Avrupa Ligi Son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 turunda ilk maçlar bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin önemli maçında Arsenal, Milan’ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda ilk maçlar oynanırken, gecenin en önemli maçında İngiliz ekibi Arsenal, deplasmanda İtalyan ekibi Milan’ı 2-0 mağlup etti. Milan’da milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu 62 dakika sahada kalırken, Arsenal’de forma giyen Mesut Özil ise 80 dakika terk döktü ve takımın ikinci golünde asist yaptı.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçlarının sonunda belli olacak.

Bu akşam oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

Milan: 0- Arsenal: 2

Borussia Dortmund: 1 - Salzburg: 2

CSKA Moskova: 0 - Olympique Lyon: 1

Atletico Madrid: 3 - Lokomotiv Moskova: 0

Lazio: 2 - Dinamo Kiev: 2

Olympique Marsilya: 3 - Athletic Bilbao: 1

Leipzig: 2 - Zenit: 1

Sporting Lizbon: 2 - Viktoria Plzen: 0

(İHA)
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