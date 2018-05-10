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Avrupa Karate Şampiyonası’nda ilk gün 3 final

Sırbistan’da bugün başlayan 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın ilk gününde Ali Sofuoğlu, Burak Uygur ve Serap Özçelik Arapoğlu finale yükseldi. Dilara Eltemur, Merve Çoban, Tuba Yakan ve Uğur Aktaş ise bronz madalya mücadelesine çıkacak.

10 Mayıs 2018 Perşembe 22:41
Avrupa Karate Şampiyonası’nda ilk gün 3 final

Sırbistan’da bugün başlayan 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın ilk gününde Ali Sofuoğlu, Burak Uygur ve Serap Özçelik Arapoğlu finale yükseldi. Dilara Eltemur, Merve Çoban, Tuba Yakan ve Uğur Aktaş ise bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Karatede sezonun en önemli organizasyonları arasında yer alan 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası, Sırbistan’da başladı. Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününde ikisi ferdi kata, 10’u ferdi kumite dalında eleme müsabakaları yapıldı ve finalistler belli oldu.

Sabah seansında yapılan elemelerde son Avrupa ikincisi Ali Sofuoğlu, rakiplerine puan vermeden geldiği yarı finalde Roman Heydarov’u 5-0 yendi. Milli katacı, geçtiğimiz yıl finalde kaybettiği İspanyol Hugo Damian Quintero ile karşılaşacak. Kadınlar ferdi kata dalında ise Dilara Eltemur, yarı finalde İtalyan Viviana Bottaro’ya 5-0 kaybedince Avrupa üçüncülüğü finaline çıkmaya hak kazandı.

KUMİTEDE İKİ FİNAL

Vojvodina Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın ilk gün akşam seansında ferdi kumite elemeleri yapıldı.

Kocaeli 2017’de Avrupa Şampiyonu olan Burak Uygur, kumite 67 kiloda üst üste ikinci finaline yükseldi. Milli karateci, yarı finalde Macar Martial Tadissi’yi hakem kararıyla 4-1 yendi. Kadınlar kumite 50 kiloda da Serap Özçelik Arapoğlu, finale yükselme başarısı gösteren bir diğer karateci oldu. Kariyerinde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan milli karateci Serap, Azeri Nurana Aliyeva’yı 3-0 yenerek 2016’dan sonra ilk Avrupa Şampiyonası finaline yükseldi.

Kadınlar kumite 50 kiloda Tuba Yakan, finali şanssız bir şekilde kaçırdı. Yarı finale kadar iyi bir performans ortaya koyan son Avrupa şampiyonu milli karateci, normal süresi 0-0 biten mücadelede Hırvat Alesandra Hasani’ye hakem kararıyla 4-1 kaybederek bronz madalya finaline çıkmaya hak kazandı.

Kadınlar kumite 61 kilodaki temsilcimiz Merve Çoban da Avrupa Şampiyonası’nda üçüncülük finale çıkacak bir diğer isim oldu. Milli karateci, yarı finalde dünya ikincisi Fransız Lucie Ignace karşısında tatamiden 2-0 mağlup ayrıldı.

(İHA)
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