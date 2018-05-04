Atletico Madrid ve Marsilya finalde

UEFA Avrupa Liginde Arsenal’i eleyen Atletico Madrid ile Salzburg’u eleyen Marsilya finale çıktı.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanşında Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu’nda İngiliz ekibi Arsenal’i konuk etti. 45. dakikada Griezmann’ın pasında topla buluşan Diego Costa’nın golüyle İspanyol ekibi 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan dakikalarında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca ilk karşılaşmayı 1-1 tamamlayan Atletico Madrid sahadan 1-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Öte yandan Türk oyuncu Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı ancak takımının mağlup olmasına engel olamadı.

UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak.

MARSILYA UZATMALARDA GÜLDÜ

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanşında ilk maçı 2-0 kazanan Marsilya, Avusturya deplasmanında normal süresini Salzburg karşısında 2-0 kaybettiği mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve finale yükseldi. Bu sonuçla Fransız ekibi, Atletico Madrid’in rakibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında Salzburg, Red Bull Arena’da Marsilya’yı konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmayan mücadelenin 53. dakikasında Salzburg, Haidara’nın golüyle 1-0 öne geçti. 65. dakikada Bouna Sarr’ın kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkaran ev sahibi tur için umutlandı. Ancak 90 dakika 2-0’lık skorla sona erdi. İlk maçta Marsilya’nın 2-0 üstünlüğü ile sona erdiği için mücadele uzatmaya gitti. 116. dakikada Rolando’nun golüyle Marsilya sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Atletico Madrid ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi Finali, 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak.

(İHA)