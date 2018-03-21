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Atiker Konyaspor’da Osmanlıspor mesaisi başladı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada iki gün izin yapan Atiker Konyaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı.

21 Mart 2018 Çarşamba 19:51
Atiker Konyaspor’da Osmanlıspor mesaisi başladı

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada iki gün izin yapan Atiker Konyaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan Serkan Kırıntılı, Orkan Çınar, Nejc Skubic, Wilfred Moke, Amir Hadziahmetovic ve Deni Milosevic katılmadı.

Antrenman ısınma hareketleri ve 12’şer dakikalık 2 seri üzerinden polar saatle yapılan koşu ile devam etti. Oyuncular 5’e 2 ve oynanan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

(İHA)
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