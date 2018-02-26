Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118792
ALTIN
162.261
DOLAR
3.7901
STERLİN
5.2856
EURO
4.6599
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Atiker Konyaspor, Ali Çamdalı’nın sözleşmesini feshetti

Atiker Konyaspor, takım kaptanı Ali Çamdalı’nın sözleşmesini feshetti.

26 Şubat 2018 Pazartesi 22:16
Atiker Konyaspor, Ali Çamdalı’nın sözleşmesini feshetti

Atiker Konyaspor, takım kaptanı Ali Çamdalı’nın sözleşmesini feshetti.

Atiker Konyaspor’da 23. hafta maçında deplasmanda alınan 3-0’lık TM Akhisarspor yenilgisinin ardından kaptan Ali Çamdalı’nın, “İyi transferler yapıldı ve ama bu iş sadece isimlerle olmuyor. Takım olmamız gerekiyor. Herkesin koşup mücadele etmesi lazım” sözleriyle takım arkadaşlarını hedef aldığı yorumlarına neden olurken, bu akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesine karar verildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yönetim kurulumuz Akhisarspor maçında ortaya konan kötü futbol ve mücadelenin ardından bu akşam toplanmış ve takımımızın menfaatleri doğrultusunda bir takım kararlar almıştır. Yapılan görüşmelerin ardından oyuncumuz Ali Çamdalı’nın mukavelesi tek taraflı olarak feshedilmiştir. Futbolcumuz Ali Çamdalı Akhisar ile oynadığımız müsabakanın ardından takım arkadaşlarını hedef alan açıklaması tarafımızca ve camiamızın genelinde uygun görülmemiştir. Ali Çamdalı daha önce de kulüp yapısına ve disiplinine uygun hareket etmeyerek benzer davranışlarda bulunmuş, ikaz edilmesine rağmen aynı tutumunu sürdürmüştür. Bu gelişmeler neticesinde yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantısında yukarıda belirttiğimiz kararın alınma zarureti hasıl olmuştur. Ali Çamdalı’na takımıza katkılarından ötürü teşekkür ediyor, futbol hayatında başarılar diliyoruz” denildi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meşaleler davullara gizlenerek derbiye sokulmuş
Meşaleler davullara gizlenerek derbiye sokulmuş
“Kendi oyunumuzu oynayamadık”
“Kendi oyunumuzu oynayamadık”
12 Dev Adam deplasmandan eli boş döndü
12 Dev Adam deplasmandan eli boş döndü
“Alanyaspor’u yenersek, bu puanın anlamı olur”
“Alanyaspor’u yenersek, bu puanın anlamı olur”
Başakşehir’e Gençlerbirliği freni
Başakşehir’e Gençlerbirliği freni
İlk yarıda tek gol var
İlk yarıda tek gol var
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim