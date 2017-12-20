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Atiker Konsyaspor 6 futbolcu ile yollarını ayıracak

Atiker Konyaspor, tüm forvet oyuncuları başta olmak üzere 6 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

20 Aralık 2017 Çarşamba 14:42
Atiker Konsyaspor 6 futbolcu ile yollarını ayıracak

Atiker Konyaspor, tüm forvet oyuncuları başta olmak üzere 6 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı. 4 forvet ile 1 orta saha ve 1 defans oyuncusundan kendilerine takım bulması istendi. Bu oyuncular yerine en az 4 transfer yapılacak.

Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın son sahibi olmasına rağmen Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Atiker Konyaspor’da devre arasında 6 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi. Sezon başında büyük umutlarla takıma transfer edilen ancak beklenen performansı gösteremeyen forvetler Malick Evouna, Imoh Ezekiel, Patrick Eze ve orta saha oyuncusu Lebogang Manyama ile yolların ayrılmasına karar verildi. Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor maçında ayağı kırılan forvet Abdou Razack Traore’nin ikinci kez aynı yerden ameliyat olacağı için sezonun ikinci yarısında da forma giyemeyeceği ve karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedileceği ya da dondurulacağı öğrenildi. 500 bin Euro verilerek Başakşehir’den sezon başında transfer edilen Eren Albayrak ile de yolların ayrılması planlanıyor. Belindeki rahatsızlık nedeniyle 5 maça çıkan ve sadece 245 dakika görev alabilen defans oyuncusu Eren Albayrak’tan kendine takım bulması istenecek.

Gönderilecek oyuncular yerine devre arasında takıma en az 4 oyuncunun transfer edileceği öğrenildi.

Son Güncelleme: 20.12.2017 15:13
Anahtar Kelimeler:
Atiker Konyaspor TransferForvet
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