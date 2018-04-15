Aslan yeniden lider

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde şampiyonluk adayları Galatasaray ve Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Galatasaray sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak liderliği rakibinden geri aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Rodrigues’in pasında Feghouli topla hareketlendi ancak savunma araya girdi. Rodrigues topu yeniden önünde buldu. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda Volkan Babacan topu kornere gönderdi.

15. dakikada Nagatomo’nun pasında Rodrigues soldan hareketlendi. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği pasta savunma ters bir vuruş yaptı. Top az farkla kornere gitti.

35. dakikada Galatasaray sağdan geldi. Feghouli’nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Belhanda uzaktan şutunu çekti ancak top Volkan’da kaldı.

38. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Emre Belözoğlu geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top direğin dibinden auta gitti.

40. dakikada kazanılan korner atışında Belhanda ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın içinden iyi yükselen Denayer kafayı vurdu ancak top Volkan Babacan’da kaldı.

51. dakikada Adebayor’un pasında Elia ceza sahası içinde topla buluştu. Bu savunmadan sıyrılmaya çalışırken Emre Belözoğlu topu kaptı ve çaprazdan sert vurdu. Muslera gole izin vermedi.

53. dakikada Garry Rodrigues sol kanattan 3 rakibini de geçerek ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Volkan Babacan 2 hamlede topa sahip oldu.

60. dakikada Mariano, önce Belhanda ardından da Feghouli’yle paslaşarak ceza sahası önüne geldi ve sol ayağıyla çok şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0

70. dakikada sol taraftan kazanılan kornerde topun başına Emre Belözoğlu geçti. Emre’nin ortasında ön direkte kafayı Mahmut vurdu ancak Muslera gole izin vermedi.

77. dakikada topla buluşan Tolga Ciğerci, savunmanın arkasına sarkan Gomis’i gördü. Fransız yıldızın sol çaprazdan vuruşunda Volkan Babacan başarılıydı.

83. dakikada Clichy’nin soldan yaptığı ortada arka direkte Caiçara gelişine vurdu. Direğe çarpan top Muslera’da kaldı.

90. dakikada kazanılan korner atışını Belhanda kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top Adebayor’a çarpıp ağlara gitti. 2-0

KÜNYE

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Serdar xxx, Denayer xxx, Nagatomo xxx, Donk xxx, Fernando xxx (Tolga dk. 74 xx), Feghouli xxx (Sinan dk. 79 x), Belhanda xxx, Rodrigues xxx, Gomis xx (Eren dk. 88 ?)

Yedekler: Batuhan, Eray, Maicon, Ahmet, Yasin, Selçuk, Latovlevici

Teknik Direktör: Fatih Terim

M.Başakşehir: Volkan xxx, Caiçara xx, Epureanu xx, Da Costa xx, Clichy xx, Mahmut xx, Emre x (İrfan Can dk. 72 x), Visca x, Arda x (Mossoro dk. 65 x), Elia x (Kerim dk. 79 x), Adebayor xx

Yedekler: Mert, Attamah, Bajic, Mevlüt, Uğur, Alparslan, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Mariano (dk. 60), Adebayor (dk. 90 k.k.) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mariano, Fernando, Nagatomo (Galatasaray), Emre, Arda (M.Başakşehir)

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)