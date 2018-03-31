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Aslan şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor

Galatasaray, ligde yarın oynayacağı Trabzonspor ile şampiyonluk yolunda önemli müsabakaya çıkacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando cezalı durumunda. Aslan ayrıca evinde 19 maçtır da mağlup olmuyor.

31 Mart 2018 Cumartesi 09:52
Aslan şampiyonluk yolunda yara almak istemiyor

Galatasaray, ligde yarın oynayacağı Trabzonspor ile şampiyonluk yolunda önemli müsabakaya çıkacak. Bu maç öncesinde sarı-kırmızılılarda Fernando cezalı durumunda. Aslan ayrıca evinde 19 maçtır da mağlup olmuyor.

Süper Lig’de Galatasaray, bu hafta oynayacağı Trabzonspor maçı ile çok önemli bir maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka ile şampiyonluk yolunda yara almadan liderliğini sürdürme peşinde olacak. Aslan, saha avantajını da kullanarak, haftayı 3 puanla kapamak istiyor.

FERNANDO CEZALI

Galatasaray’da Brezilyalı futbolcu Fernando, ligin 26. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Bu nedenden dolayı Fernando, Teknik Direktör Fatih Terim’in Trabzonspor maçı planlarında yer alamayacak.

FEGHOULI İLE SERDAR AZİZ SINIRDA

Trabzonspor maçı öncesinde Galatasaray’da Sofiane Feghouli ile Serdar Aziz, sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu, Karadeniz ekibine karşı oynanacak maçta sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Gençlerbirliği müsabakasında görev alamayacak.

EN BÜYÜK SİLAH GOMIS

Sarı-kırmızılıları, bu sezon ligde sırtlayan ve gol rekorunu kıran Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, Trabzonspor müsabakasında da Galatasaray’ın en büyük silahı olacak. Gomis, ligde son 5 haftada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Başarılı golcü, ligde bu sezon toplamda ise 25 gol kaydetti.

TÜRK TELEKOM’DA SERİ 19 MAÇ

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son 198 resmi müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Aslan, geride kalan karşılaşmalarda 17 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı.

(Oğuzhan Ort/İHA)
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