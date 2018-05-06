Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
100866
ALTIN
180.061
DOLAR
4.2609
STERLİN
5.7830
EURO
5.0824
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Aslan liderliği bırakmadı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti.

06 Mayıs 2018 Pazar 21:07

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Teleset Mobilya Akhisarspor’u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada sağ kanattan Feghouli’nin yerden ortasında altıpas içerisinde Rodrigues’in yerden bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

18. dakikada Selçuk’un uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Rodrigues’in rakibi Dany’den sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girer girmez sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

22. dakikada Muğdat’ın ara pasıyla penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Onur’un vuruşunda kaleci Muslera son anda uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

31. dakikada T. M. Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Muslera’nın Seleznyov’a yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.

32. dakikada penaltı atışını kullanan Soner’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

37. dakikada Donk’un ara pasına hareketlenerek ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomis’in altıpas çizgisinin sağından sert şutunda, açıyı iyi kapatan kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Donk’un pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rodrigues’in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

50. dakikada Barbosa’nın sol kanattan yerden ortaladığı topa Seleznyov’un ön direkte bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak önce direğe ardından Galatasaray savunmasında Serdar’a çarparak filelerle gitti. 1-2

54. dakikada Selçuk’ın rakip ceza yayının yaklaşık 4 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topa kaleci Fatih son anda sağ direk dibinde müdahalede bulunarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

55. dakikada Akhisarspor savunmasının havadan gönderdiği uzun pasta rakip ceza sahası önünde kaleci ile karşı karşıya kalan Muğdat’ın vuruşunda kaleci Muslera son anda müdahalede bulunarak, meşin yuvarlağın filelere gitmesini önledi.

63. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Donk’un aşırdığı topa altıpas çizgisi önünde Serdar’ın kafa vuruşunda top az farkla direğin yanından dışarıya çıktı.

90+1. dakikada Barbosa’nın ceza sahası içerisinde Linnes’e yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi.

90+2. dakikada penaltıyı kullanan Gomis’in vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

90+5. dakikada ceza sahası içerisinde rakibinden sıyrılan Yasin’in penaltı noktası yakınlarında müsait pozisyondaki Gomis’e pas çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Fatih meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

90+6. dakikada Akhisarspor atağında Bilal’in rakip ceza yayının sağından sert şutunda kaleci Muslera uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

KÜNYE

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih x, Lopes xx, Dany x (Larsson dk. 87 ?), Mustafa xx, Kadir x, Soner x (Bilal dk. 77 xx), Sissoko xx, Barbosa xx, Onur x (Olcan dk. 74 xx), Muğdat xx, Seleznyov xx

Yedekler: Lukac, Orhan, Caner, Aykut, Bia, Hasan Ali, Ömer

Teknik Direktör: Okan Buruk

Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Denayer xx, Serdar x (Maicon dk. 77 xx), Nagatomo xx, Donk xx, Fernando xx, Selçuk xx (Yasin dk. 71 xx), Feghouli x (Sinan dk.71 xx), Rodrigues xxx, Gomis xx

Yedekler: Carrasso, Latovlevici, Ahmet, Celil, Boran, Ozan Muhammed, Eren

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Rodrigues (dk. 15 ve 18) (Galatasaray), Serdar (dk. 50 k.k.) (T.M. Akhisarspor)

Kırmızı kart: Lukac (dk. 90 yedek kulübesinde) (T.M. Akhisarspor)

Sarı kartlar: Feghouli, Donk (Galatasaray), Mustafa, Muğdat, Lopes (T.M. Akhisarspor)

(Önder Aydın - Barış Gezici - Aykut Yeniçağ - Sadık Cangel/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursaspor’un şampiyon başkanı mezarı başında anıldı
Bursaspor’un şampiyon başkanı mezarı başında anıldı
El Clasico’da beraberlik
El Clasico’da beraberlik
Guidetti: Kalbimizle oynadık
Guidetti: Kalbimizle oynadık
Gözde Kırdar kupayla veda etti
Gözde Kırdar kupayla veda etti
VakıfBank’ta kupa coşkusu
VakıfBank’ta kupa coşkusu
“Şampiyon olmak şu an seçimden daha önemli"
“Şampiyon olmak şu an seçimden daha önemli"
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim