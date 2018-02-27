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Aslan finale göz kırptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

27 Şubat 2018 Salı 22:26

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sinan’ın rakiplerini geçtikten sonra ceza yayının hemen sağından sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’in ellerinde kaldı.

8. dakikada Soner’in sol köşeden kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde kalabalığa rağmen göğsüyle topu önüne indiren Seleznyov’un dar açıdan sert vuruşunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

19. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Muğdat’ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda dışarıya doğru yönelen topa altıpas çizgisinin hemen sağında gelişine vuran Seleznyov’un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

21. dakikada Selçuk’un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Fatih’in yumrukla uzaklaştırmak istediği top önce savunmaya ardından yan kale direğine çarparak Ahmet’in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti

60. dakikada Akhisarspor atağında ceza sahası içerisinde Seleznyov’dan seken topa altıpasın hemen sağında gelişine vuran Soner’in şutunda son anda araya giren Galatasaray savunması meşin yuvarlağı kornere çeldi.

63. dakikada Belhanda’nın sağ köşeden kullandığı korner atışında Akhisarspor savunmasının kafayla uzaklaştırdığı top ceza yayının solunda Feghouli’nin önünde kaldı. Feghouli’nin kavisli vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

73. dakikada sağ kanattan Muğdat’ın ortaladığı topa penaltı noktasının hemen sağından Serginho’nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta gitti.

87. dakikada Galatasaray atağında Gomis’in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli’nin müsait pozisyonda sert şutunda kaleci Fatih ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

88. dakikada Selçuk’un sağ köşeden kullandığı korner atışında ön direkte iyi yükselen Sinan’ın kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-2

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Çınar xx

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih x, Lopes x, Caner xx, Mustafa xx, Ömer xx, Sissoko x, Eray Ataseven xx (Serginho dk. 58 xx), Soner xx, Muğdat xxx (Bilal dk. 79 xx), Larsson xx, Seleznyov xxx (Henrique dk. 71 xx)

Yedekler: Bora, Kadir, Dany, Aykut, Bia, Barbosa

Teknik Direktör: Okan Buruk

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xx, Serdar xx, Ahmet xxx, Latovlevici x (Gomis dk. 82 xx), Tolga xx, Selçuk xx, Rodrigues xx (Feghouli dk. 58 xx), Belhanda x (Linnes dk. 70 xx), Yasin xx, Sinan xxx

Yedekler: Eray İşcan, Maicon, Donk, Hakan Balta, Fernando, Koray, Nagatomo

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Seleznyov (dk. 19) (T.M.Akhisarspor), Ahmet (dk. 21), Sinan (dk. 88) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mustafa, Lopes (T.M. Akhisarspor), Sinan (Galatasaray)

(Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel /İHA)
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