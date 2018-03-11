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Aslan 2. yarıda küküredi

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Atiker Konyaspor’u ağırladı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 mağlup kapattığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 53’e yükseltti.

11 Mart 2018 Pazar 21:06

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Atiker Konyaspor’u ağırladı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 mağlup kapattığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 53’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Volkan Şen topun başına geçti. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı ortada seken topa Moke kafayı vurdu ve takımını maçın başında öne geçirdi. 0-1

19. dakikada Gomis’in pasında Selçuk İnan şutunu çekti ancak top Selim Ay’dan döndü. Hakem Halil Umut Meler bu pozisyonda elle müdahaleye hükmetti ve penaltı kararı verdi.

20. dakikada kazanılan penaltı atışında Gomis topun başına geldi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı köşeyi iyi seçerek topu kornere çelmeyi başardı.

31. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Belhanda ceza sahası içine gönderdi. Serdar Aziz’in yaptığı kafa vuruşunda Serkan Kırıntılı topu kornere gönderdi.

42. dakikada Mariano’nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Feghouli’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

44. dakikada gelişen Konyaspor atağında Fofana kendi sahasından getirdiği topta pasını Volkan Şen’e verdi. Bu futbolcu karşı karşıya kaldığı pozisyonda istediği gibi vuramadı ve top Muslera’dan döndü.

45+2. dakikada Mariano sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Maicon’un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Gomis tamamlamak istedi ancak istediği gibi vuramadı.

55. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve şutunu çekti. Bu pozisyonda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

58. dakikada Ömer Ali’nin sağ kanattan sola gönderdiği pasta topla buluşan Samuel Eto’o ceza sahası içine girip şutunu çekmek istedi ancak Maicon son anda araya girdi.

62. dakikada Belhanda’nın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Gomis gelişine şutunu çekti ancak top yan ağlarda kaldı.

69. dakikada Feghouli’nin pasıyla topla buluşan Sinan Gümüş’ün sağdan ceza sahası içine girip ön direğe ortasında Gomis kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

73. dakikada Gomis’in kafa pasında savunmanın arkasına sarkan Belhanda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti ancak Serkan’dan dönen top tekrar Belhanda’ya çarparak auta gitti.

83. dakikada Selçuk Şahin, Feghouli’yle yaptığı paslaşmanın ardından ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.

86. dakikada Nagatomo’nun soldan yaptığı ortada ceza sahası içinde Sinan Gümüş’in gelişine volesinde top filelerle buluştu. 2-1

KÜNYE

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Kerem Ersoy xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano x (Linnes dk. 46 xxx), Maicon xxx, Serdar xx, Nagatomo xxx, Selçuk xxx, Donk xx (Sinan Gümüş dk. 46 xxx), Feghouli xx (Ahmet Çalık dk. 84 ?), Garry Rodrigues xx, Belhanda xx, Gomis xxx

Yedekler: Eray, Hakan, Koray, Denayer, Tolga, Fernando, Yasin

Teknik Direktör: Fatih Terim

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xxx, Nejc Skubic xx, Selim Ay xx, Wilfred Moke xxx, Ferhat Öztorun x, Mehdi Bourabia xx, Jens Jonsson xx, Moryke Fofana xx, Volkan Şen xx (Ömer Ali dk. 57 x), Deni Milosevic xx (Volkan Fındıklı dk. 75 x), Samuel Eto’o xxx (Jahovic dk. 66 x)

Yedekler: Carlgren, Eren, Orkan, Hadziahmetovic, Vedat, Musa

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Moke (dk. 2) (Atiker Konyaspor), Gomis (dk. 69), Sinan Gümüş (dk. 86) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Ferhat, Selim Ay, Johnson, Bourabia, Serkan Kırıntılı, Jahovic (Atiker Konyaspor), Mariano, Muslera, Serdar, Belhanda (Galatasaray)

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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