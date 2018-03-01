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Artık 100’ler kulübünde

Leganes karşısında 4 gol birden atan Antoine Griezmann, Atletico Madrid formasıyla 100 gol barajını geçen 3. oyuncu oldu.

01 Mart 2018 Perşembe 10:25
Artık 100’ler kulübünde

Leganes karşısında 4 gol birden atan Antoine Griezmann, Atletico Madrid formasıyla 100 gol barajını geçen 3. oyuncu oldu.

Atletico Madrid’in Leganes’i 4-0 mağlup ettiği maçta goller Antoine Griezmann’dan geldi. Maçın 26, 35, 56 ve 67. dakikalarında rakip fileleri havalandıran Griezmann, La Liga’da üst üste iki maçta en az 3 gol atan ilk futbolcu olmayı başardı. Ayrıca Leganes karşısında 4 gol birden atan Antoine Griezmann, Atletico formasıyla 100 gol barajını aşan 3. oyuncu oldu. Daha önce Atletico formasıyla Fernando Torres (124 gol) ve Sergio Agüero (101 gol) 100 gol barajını aşmıştı. Fransız futbolcu Griezmann ise, Atletico forması ile 103 gole ulaştı.

Griezmann, ayrıca La Liga tarihinde bir maçta 4 gol atan ilk Fransız futbolcu oldu.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)
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