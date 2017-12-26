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Arouna Kone Sivasspor’un en istikrarlı oyuncusu oldu

Sivasspor’un sezon başında İngiltere’nin Everton takımından transfer ettiği Arouna Kone 17 maçın tamamında 1493 dakika forma giyerken 8 gol atıp 3 de asist yaptı.

26 Aralık 2017 Salı 09:46
Arouna Kone Sivasspor’un en istikrarlı oyuncusu oldu

Kırmızı-beyazlı ekibin oynadığı 17 maçın tamamında ilk 11’de sahaya çıkan yıldız oyuncu bu maçların 13’ündü 90 dakika sahada kaldı. Teknik Direktör Samet Aybaba’nın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Kone, 1493 dakika sahada kaldı. Başarılı oyuncu Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Akhisarspor maçlarında ise oyundan çıkarıldı.

Kone bu maçlarda 8 gol atarak takımın en golcü ismi olurken, 3 de asist üretti. Fildişi Sahilli oyuncu ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir mücadelesinin 90. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kırmızı-beyazlı ekipte orta saha oyuncusu Cem Özdemir, defans oyuncusu John Boye ve kaleci Ali Şaşal Vural ise ligde hiç süre almadı.

Kone’yi 16 maçta forma giyerek 1440 dakika sahada kalan savunma oyuncusu Mattias Bjrsmyr takip etti. Orta saha oyuncusu Emre Kılınç 16 maçta 1424 dakika sahada kalarak 3’üncü sırada yer aldı. Orta saha oyuncusu Hakan Arslan 17 maçta 1357 dakika, Auremir 16 maçta 1288 dakika, kaleci Sergio Rochet 14 maçta 1260 dakika, Ziya Erdal da 14 maçta 1113 dakika forma şansı buldu.

Sivasspor’da futbolcuların oynadığı maç sayıları ve süreleri şöyle:

Futbolcu:Maç-sayısı-Süre

Arouna Kone: 17 - 1493

Mattias Bjarsmyr: 16 - 1440

Emre Kılınç: 16 - 1424

Hakan Arslan: 17 - 1357

Auremir Evangelista: 16 - 1288

Sergio Rochet: 14 - 1260

Ziya Erdal: 14 - 1112

Delvin N’Dinga: 11 - 957

Thievy Bifouma: 12 - 945

Sergiy Rıbalka: 14 - 939

Vitali Dyakov: 11 - 916

Carl Medjani: 11 - 767

Rıdvan Şimşek: 12 - 645

Mert Hakan Yandaş: 12 - 583

Elderson: 7 - 458

Tolgahan Acar: 3 - 270

Leandrinho Barrios: 4 - 238

Gohi Bi Cyriac: 7 - 234

Hakan Bilgiç: 6 - 205

Muhammet Demir: 8 - 172

Galip Güzel: 5 - 154

Ergin Keleş: 2 - 6

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