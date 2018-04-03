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Arkas Spor, Halkbank’ı 3-2 geçti

Efeler Ligi Play-Off Final Etabı ilk maçında Halkbank’a 3-0 mağlup olan Arkas Spor, İzmir’de oynanan 2. maçta rakibini 3-2 mağlup etti. 3 galibiyet alan ekibin şampiyon olacağı Final Etabının 3. maçı 7 Nisan’da Ankara’da oynanacak.

03 Nisan 2018 Salı 22:20
Arkas Spor, Halkbank’ı 3-2 geçti

Efeler Ligi Play-Off Final Etabı ilk maçında Halkbank’a 3-0 mağlup olan Arkas Spor, İzmir’de oynanan 2. maçta rakibini 3-2 mağlup etti. 3 galibiyet alan ekibin şampiyon olacağı Final Etabının 3. maçı 7 Nisan’da Ankara’da oynanacak.

Salon: İzmir Atatürk

Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Cihat Küçükboyacı xx

Arkas Spor: Jovovic xxx, Bravo xxx, Mustafa xxx, Adis xxx, Fromm xxx, Matic xxx, Burak xxx, Çağatay xx, Gökhan xx, Sanchez xx, Yiğit xx

Halkbank: Hierrezuelo xx, Burutay xx, Samet xx, Hernandez xx, Petric xx, Hakkı xx, Alperay xx, Hasan x, Abdullah x, Loh x, Emre x

Setler: 30-28, 26-24, 19-25, 23-25, 15-8

Süre: 147 dakika (38, 34, 27, 33, 15)

(Ali Gözeten /İHA)
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