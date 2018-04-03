Arkas Spor, Halkbank’ı 3-2 geçti

Efeler Ligi Play-Off Final Etabı ilk maçında Halkbank’a 3-0 mağlup olan Arkas Spor, İzmir’de oynanan 2. maçta rakibini 3-2 mağlup etti. 3 galibiyet alan ekibin şampiyon olacağı Final Etabının 3. maçı 7 Nisan’da Ankara’da oynanacak.
Salon: İzmir Atatürk
Hakemler: İlhami Şenyurt xx, Cihat Küçükboyacı xx
Arkas Spor: Jovovic xxx, Bravo xxx, Mustafa xxx, Adis xxx, Fromm xxx, Matic xxx, Burak xxx, Çağatay xx, Gökhan xx, Sanchez xx, Yiğit xx
Halkbank: Hierrezuelo xx, Burutay xx, Samet xx, Hernandez xx, Petric xx, Hakkı xx, Alperay xx, Hasan x, Abdullah x, Loh x, Emre x
Setler: 30-28, 26-24, 19-25, 23-25, 15-8
Süre: 147 dakika (38, 34, 27, 33, 15)(Ali Gözeten /İHA)