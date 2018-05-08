Arda Turan PFDK’ya sevk edildi

Medipol Başakşehir’de forma giyen Arda Turan, Sivasspor maçında yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ ve ‘hakaret ve tehdidi’ nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.

Türkiye Futbol federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevk kararlarını açıkladı. PFDK sevkleri şu şekilde:

“Medipol Başakşehir FK kulübü futbolcusu Jose Marcıo DA COSTA’nın 04.05.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ ve rakip takım oyuncusuna yönelik ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Medipol Başakşehir FK Kulübü futbolcusu Arda Turan’ın aynı müsabakadaki müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik ‘hakareti ve tehdidi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Demir Grup Sivasspor Kulübü’nün 04.05.2018 tarihinde oynanan Medipol Başakşehir FK-Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü’nün 05.05.2018 tarihinde oynanan Trabzonspor -Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü futbolcusu Okay Yokuşlu’nun aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 06.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Trabzonspor Kulübü futbolcusu Tomas Hubocan’ın aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 06.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nün 05.05.2018 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü’nün 06.05.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Bursaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü görevlisi Fatih yıldız’ın aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü’nün 06.05.2018 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Bursaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Bursaspor Kulübü idarecisi Ömer Hasan Parlakay’ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 08.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Bursaspor Kulübü futbolcusu Chrıstıan Chagas Tarouco’nun aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Bursaspor Kulübü futbolcusu Kubilay Kanatsızkuş’un aynı müsabakadaki ‘hakaretleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Bursaspor Kulübü antrenörü Mustafa Er’in aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Bursaspor Kulübü görevlisi Altuğ Günaydın’ın aynı müsabakadaki ‘hakaretleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve ‘tedbire uymaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Teleset Mobilya Akhisarspor Kulübü futbolcusu Mılan Lukac’ın 06.05.2018 tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 07.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü’nün 07.05.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş -Kayserispor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Gaziantepspor Kulübü’nün 04.05.2018 tarihinde oynanan Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2. ve 6/7. maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)