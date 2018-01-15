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Arda Turan Medipol Başakşehir’e imzayı attı

Medipol Başakşehir’in Barcelona’dan 2,5 yıllığına kiraladığı Milli futbolcu Arda Turan, resmi imzayı attı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 11:55
Arda Turan Medipol Başakşehir’e imzayı attı

İmza törenine Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ da katıldı. Törende konuşan Gümüşdağ, anlaşmayla ilgili detayları açıkladı. Gümüşdağ, "Arda Turan yarım sezon 2 milyon euro artı bonus, önümüzdeki sezon için de 4 milyon euro artı bonus olarak sözleşme imzalamıştır. Transfer için opsiyon ilk bizde. Barcelona’ya hiç ödeme yapmadan Arda’nın bonservisine yüzde 25 oranında ortak olduk. Önümüzdeki yıl satıldığı taktirde yüzde 20, bir sonraki yıl satıldığı taktirde yüzde 25 bize ödemek durumundalar. 41 milyon euroluk bir bonservis bedeli yatırımı yapılmışken Barcelona’ya hiç bir bedel ödemiyoruz. Şampiyon olursak 300 bin euro ödeme yapılacak" dedi.

Arda Turan ise, Medipol Başakşehir’le şampiyonluk yaşamak istediğini anlattı. Milli yıldıza, ”Türkiye’ye dönersem Galatasaray’dan başka kulüpte oynamam” sözü soruldu. Arda, "Kulübüm bana kucağını açarsa diye başlayan bir cümleydi o" dedi.

Fatih Terim’in dün kendisi ile ilgili yaptığı açıklama da hatırlatılan Arda, "Benim kimseyle sorunum yok, ben de herkese başarılar diliyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından resmi imzalar atıldı ve Arda Turan ile Göksel Gümüşdağ, 14 numaralı forma ile objektiflere poz verdi.

Son Güncelleme: 15.01.2018 12:07
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirArda TuranGöksel GümüşdağArda Turan Başakşehirspor
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