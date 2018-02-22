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“Arda Turan iki hata yaptı diye onu kaybedemeyiz”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, CRI TÜRK'te katıldığı radyo programında açıklamalarda bulundu.

22 Şubat 2018 Perşembe 12:09
“Arda Turan iki hata yaptı diye onu kaybedemeyiz”

Avcı, devre arasının en  flaş transferi Arda Turan hakkında “Arda’yı Galatasaray altyapısından beri tanırım, aşağı yukarı 15 yılın üstünde tanışıklığımız var. Türkiye’nin en önemli markalarından bir tanesi. Hata yapmadı mı yaptı. Ama bir iki hata ile onu yerin dibine sokamayız. Şu anda yapılan algıların sonucunda Türkiye’de sevimsiz çocuk haline getirildi. Türk futbolunda bir milyondan fazla hata yapanlar dolaşıyor. Bu markayı kaybetmememiz lazım” ifadelerini kullandı.

CRI TÜRK’te yayımlanan ‘Spor Hikayeleri’ programının canlı yayın konuğu olan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kendi takımı ve Türk futbolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“Bu markayı kaybetmememiz lazım”

Devre arasının en  flaş transferi Arda Turan hakkında açıklamalarda bulunan Avcı, “Arda’yı Galatasaray altyapısından beri tanırım, aşağı yukarı 15 yılın üstünde tanışıklığımız var. İspanya’da iken maçlarını izlemeye de gittim. Hatta bir keresinde ben gidemeyince iki oğlum ve eşim maça gitti. Onlarla inanılmaz ilgilendi. Sürekli iletişim halinde idik maç analizleri bile yapıyorduk. Son zamanlarda yaşadıkları dolayısıyla duygusal biride olduğu için onu çok etkiledi. Türkiye’nin en önemli markalarından bir tanesi. Hata yapmadı mı yaptı. Ama bir iki hata ile onu yerin dibine sokamayız. Şu anda yapılan algıların sonucunda Türkiye’de sevimsiz çocuk haline getirildi. Türk futbolunda bir milyondan fazla hata yapanlar dolaşıyor. Bu markayı kaybetmememiz lazım. Bir milyondan fala iyi şey yaptı, ama iki hata yaptı diye onu kaybedemeyiz. Görüşmelerimizde Avrupa’da kalabildiğin kadar kal, herhangi bir şey olmadığı zamanda Başakşehir’in kapısı sana sonuna kadar açık dedim. Şimdi her geçen gün daha iyiye gidiyor. Grup enerjisi çok iyi. Yüzü gülüyor. Bizde onunla birlikte olmaktan son derece mutluyuz” dedi.

Futbola Kasımpaşa’da başladığını belirten başarılı teknik adam, “Futbol dışında başka işle uğraşmayı hiç düşünmedim. Başka işle uğraşacak zamanımda, boşluğumda olmadı. Lise yıllarımda beden öğretmenleri yoktu diğer sınıfların antrenörlüğünü bile yapıyordum. Mahallenin efendi, lider abisi oldum. Hayat felsefem dürüstlük üzerine olan, otokontrolü yüksek yaşam biçimi olan biri oldum” ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa’nın futbol açısından ayrı bir önemi olduğunu söylen Avcı, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’da futbola Kasımpaşa’da başladı, çocukken onun maçlarını izleme fırsatı buldum. İyi bir futbolcuydu” dedi.

“Milli Takım öncesi antrenörlüğümü beğenmiyorum”

Antrenörlük hayatını değerlendiren Avcı; “Antrenörlüğünü milli takım öncesi ve sonrası diye ikiye bölüyorum. İşin açıkçası milli takım öncesi antrenörlüğümü şu an itibariyle beğenmiyorum. Bu işin sonu yok dünyanın bu kadar geliştiği, değiştiği yerde biz de yerimizde duramayız. Bizde kendimizi geliştirmemiz lazım. Hayat böyle bir şey zaten. Orda kalırsan zaman tünelinde kalıyorsun zaten. Milli Takım’da ve uluslararası arenada yaşadığım tecrübeler, sahanın içiyle, sahanın dışıyla, medyasıydı iletişimiydi, yurtdışındaki organizasyonlardı bunlar bana önemli deneyimler kazandırdı” diye konuştu.

“Cengiz’e İtalyan restoranlara git dedim, İtalya’ya transfer oldu”

İtalya’nın dev kulüplerinden Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder konusuna da değinen Avcı, “Cengiz gittiği her yerde kendi çok kolay kabul ettirebilen biri. Hem oyuncu hem de karakter olarak. Slovenya’daki kamptan ayrılırken ona şunu söyledim. Yapacağım en büyük yatırım kendine yapacağın yatırımdır. Geçen yıl bizde oynarken tesisler de kalıyordu. Bir gün ona artık buradan çıkıyorsun. Tesiste yaşam zihinsel yorgunluk yapar, sosyal yaşamın içinde olman lazım, en iyi yerler de yemek yiyip yemek kültürüne bile sahip olman lazım dedim ve tesislerde çıkardık onu. Kendine bir yaşam alanı bir ev kurduk. Hatta ona İtalyan restoranlarına git dedim, İtalya transfer oldu” dedi.

“Egosu da yüksek, algısı da yüksek bir takımımız”

Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir’de yer alan yıldız oyuncular için de şunları söyledi: “Hayata hep çözüm noktası ile baktım ben. Bizim külümüzde bu evrelerden geçiyor. 2-3 yıl önceki çalıştığım oyuncu profiliyle bugünkü oyuncu profili arasında çok fark var. Bugün İngiltere Premier Ligi’ni İspanya La Liga’yı görmüş, milli takımı görmüş uluslararası başarılıları olan oyuncu profiline sahibiz. Benim takımımın yüksek kişilik analiz testini de yaptırdım. Karşımıza şöyle bir şey çıktı: Egosu yüksek, algısı da yüksek bir takım. Verdiğini çabuk alabiliyorsun ama egosu da yüksek bir takım. Burada da yönetme iletişim devreye giriyor.” 

Emre Belözoğlu 40 yaşına kadar oynasın”

Avcı, 37 yaşında hala futbola devam eden Emre Belözoğlu için; “Bence Emre 40 yaşına kadar oynasın. 2011 yılında Milli Takım’ın başında iken aday kadroyu açıkladığımda Emre Belözoğlu vardı kadroda. Bütün basın Emre’nin ne işi var diye üstüme geldi. 2017 yılında ise bütün basın Emre neden kadroya alınmıyor dedi. Bizde 3’üncü yılı.  Bana göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük oyuncusu. Dün akşam Bayern Münih-Beşiktaş maçını izliyorum. Kolombiyalı Rodriguez var orda. Tarz olarak ona benziyor. Hatta Emre’nin çok daha fazla artıları var. Doğru yönlendirmeler olsaydı İnter’de oynadı daha büyük kulüplerde bile oynayabilirdi.  Duygusal, zekasına mağlup olan bir çocuk tıpkı Arda gibi. Aşırı derece duygusallar. Özleri inanılmaz tertemiz. Emre ile ilgili ne yapacağımızı hep birlikte sezon sonu kara vereceğiz” dedi.

“Adebayor, yaptığı işten inanılmaz keyif alan birisi”

Başarılı teknik adam Adebayor ile ilgili görüşlerini de şu sözlerle aktardı: “Adebayor, baskın karakter, çok büyük profesyonel, iyi oyuncu, lider oyuncu. Ben her şeyden önce şunu gördüm onda oyundan yaptığı işten inanılmaz keyif alan birisi. Bu kadar güler yüz olamaz. Her sabah geldiğinde kulüpte personel dahil herkes ile tokalaşıyor. Önemli katlımlar sağlıyor bize, genç oyuncularla çok ilgileniyor.”

Anahtar Kelimeler:
Arda TuranMedipol BaşakşehirAbdullah AvcıEmre Belözoğlu
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