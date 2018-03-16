Antalyaspor, Kasımpaşa’yı mağlup etti

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor’a 3-2’lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Eduok’un uzak mesafeden gelişine sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

9. dakikada Trezeguet’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne’nin kaleciyle karşı karşıya yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

13. dakikada Trezeguet’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eduok’un vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

18. dakikada Maicon’un ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Fernando ceza sahası yayı önünden ara pasını Doukara’ya gönderdi. Doukara’nın korner çizgisine yakın bölgeden ortasında altıpas önünde topa hareketlenen Deniz Kadah’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.

50. dakikada Mensah’ın Maicon’a yaptığı müdahaleyi hakem Ali Palabıyık sarı kart olarak değerlendirdi. Portekizli futbolcu ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

53. dakikada orta sahada topla buluşan Doukara, topu sürerek ceza sahası içerisine girdi. Ben Youssef ile ikili mücadelede topa kazanan Doukara’nın penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ben Youssef’in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Trezeguet’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

66. dakikada ceza sahası sol çaprazından Veignea’nun ara pasında kale önünde topla buluşan Trezeguet’nin vuruşunda meşin yuvarlak Antalyaspor savunmasından kornere gitti.

66. dakikada sol taraftan Ahmed Ildız’ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Diagne’nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

70. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Diagne, Trezeguet ile verkaç sonrasında ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

76. dakikada sağ kanattan Harun’un içeri çevirdiği topa kale önünde Deniz Kadah’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

82. dakikada sağ kanattan Yekta’nın yaptığı ortada kale önünde Diego, yaptığı kafa vuruşuyla topu arkaya indirdi. Arka direkte topla buluşan Harun’un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Omeruo xx, Ben Youssef xx (Etoundi dk. 89 ?), Veigneau xx, Pavelka xx, Ahmed Ildiz (Neumayr dk. 85 ?) xx, Mensah xx, Eduok xx (Koita dk. 54 x), Trezeguet xx, Diagne xx

Yedekler: Kadem Burak, Eray, Burak, Onur, Hakan, Hasan, İlhan, Etoundi

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Antalyaspor: Boffin xx, Sangare xx, Djourou xx, Diego xx, Sakıb Aytaç xx, Yekta Kurtuluş xx, Fernando xx (Musa dk. 90+3 ?), Maicon xx (Chico dk. 87 ?), Deniz Kadah xx, Jevtovic xx (Harun dk. 74 x), Doukara xx

Yedekler: Ozan, Ferhat, Musa, Yusuf, Hamdi, Mustafa

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Deniz Kadah (dk. 42), Doukara (dk. 53), Harun (dk. 82) (Antalyaspor), Diagne (dk. 66 ve 70) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Mensah (dk. 50) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Sangare, Fernando, Yekta, Jevtovic (Antalyaspor)

(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)