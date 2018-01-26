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Antalyaspor Hakan Özmert ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Medipol Başakşehir’den orta saha oyuncusu Hakan Özmert ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

26 Ocak 2018 Cuma 10:40
Antalyaspor Hakan Özmert ile sözleşme imzaladı

Antalyaspor’un daha önce prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki oyuncu Hakan Özmert için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde imza töreni düzenlendi.

Transfer sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Özmert, "Çalışanların beni kapıda karşılaması kendimi evime dönmüş gibi hissettirdi ve mutlu etti. Buraya başarılı olmaya geldim. İnşallah Antalyaspor’u başarılı günlerine kavuştururuz. Taraftarımız, yönetimimiz, teknik heyet ve futbolcu arkadaşlarımız ile inşallah güzel günler göreceğiz" diye konuştu.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı da eski futbolcuları Hakan Özmert’in yuvasına döndüğünü hatırlatarak, "Hakan Özmert tecrübeli bir futbolcu. Avrupa tecrübesi olan bir oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Hakan ve Antalyaspor için inşallah hayırlı bir transfer olur" dedi. Konuşmasının ardından 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan Özmert, daha sonra Antalyaspor formasını giyerek gazetecilere poz verdi.

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