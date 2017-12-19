Antalyaspor geçen seneyi mumla arıyor

Süper Lig’i geçtiğimiz sezonu 58 puanla 5’inci sırada bitiren Antalyaspor, bu sene geçen sezonun aynı dönemine göre beklenin oldukça gerisinde yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar geçen sezon oynanan 16 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 22 puan toplayarak ligde 8’inci sırada yer alırken, bu sezon oynanan 16 maçta ise, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle ligde 16. sırada bulunarak düşme potası içerisinde yer aldı.

GEÇEN SEZON 20, BU SEZON 30 GOL YEDİ

Antalyaspor, geçen sezon oynanan 16 maç sonunda rakip takımlara 16 gol atarken, kalesinde 20 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar bu sezon ise geçen sezonki gibi 16 gol atarken, kalesinde ise 30 gol gördü.

ETO’O GEÇEN SENEYİ GEÇTİ

Antalyaspor’un dünyaca ünlü gol oyuncusu Samuel Eto’o geçen sene takımı adına ilk 16 haftada 5 gol, 2 asistlik performans sergilerken, bu sene takımın puan sıralamasında daha kötü durumda olmasına rağmen 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı. 36 yaşındaki Kamerunlu golcü, takımının bu sezon attığı 16 golün, 9’una katkıda bulundu.

MENEZ VE NASRİ BEKLENENİ VEREMEDİ

Antalyaspor’un bu sezonun başında flaş bir şekilde kadrosuna kattığı dünyaca ünlü oyuncular Samir Nasri ve Jeremy Menez bekleneni veremedi. 30 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Samir Nasri, Antalyaspor ile 8 maça çıkarken, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, 6 hafta sakatlıklarından dolayı oynayamazken, ilk yarıyı kapattı. Jeremy Menez ise sezon başında yaşadığı sakatlıktan sonra ligde oynanan ilk 5 maçta forma giyemedi. Yıldız oyuncu daha sonra kırmızı-beyazlılarla ligde ve kupada sahaya çıktığı 9 maçta gol ve asist yapma başarısı elde edemedi.

2 TEKNİK ADAM VE BAŞKAN GİTTİ

Süper Lig’de bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen Antalyaspor geçen sezonki başarısından çok uzakta kaldı. Kırmızı-beyazlılar ligde yaşadığı başarısızlığın yanı sıra teknik direktörsüz ve başkansız olarak maçlarına çıkmaya devam ediyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor’da bu sezon yaşanan sıkıntılar ilk olarak geçen sezon kulüp tarihine geçerek takımı ilk 5 içerisine sokan tecrübeli Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmasıyla başladı. Antalyaspor, 2017-2018 sezonunun ilk 5 haftasında 3 beraberlik ve 2 yenilgi alınca Çalımbay ile yollarını ayırdı. Daha sonra takımın başına 7. haftada oynanan Sivasspor maçıyla Brezilyalı Leonardo getirildi. Leonardo, Akdeniz ekibinin başında 8 maça çıkarken bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Bu esnada Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün görevini bırakmasıyla 14. haftada oynanan Trabzonspor maçından sonra Teknik Direktör Leonardo da görevinden ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar 15. ve 16. haftalarda oynanan lig maçlarına Altyapı Sorumlusu David Badia gözetiminde çıktı.