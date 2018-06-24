Turkish Airlines Antalya Open’da günün sonuçları belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotels and Resorts ve GD Tennis Academy’nin ortaklaşa düzenlediği Turkish Airlines Antalya Open’da tekler ana tablo maçında turnuva 6 numarası Portekizli Joao Sousa, Alman Florian Mayer’i 6-2’lik iki setle 53 dakikada devirdi. Günün diğer ana tablo mücadelesinde ise dünya 85 numarası Gürcistanlı Nikoloz Basilashvili, İspanyol raket Roberto Carballes Baena’yı 6-2, 6-3’lük setlerle mağlup ederek adını ikinci tura yazdırdı. Çiftler ana tablosunda oynanan tek çiftler maçında 3 numaralı seri başı Sander Arends / Matwe Middelkoop çifti, Mirza Basic / Dusan Lajovic ikilisini 6-7, 7-6, 10-8’lik setlerle mağlup etti.

Turkish Airlines Antalya Open’a yarın saat 14.00’te başlayacak karşılaşmalarla 8’i teklerde, 3 tanesi de çiftlerde olmak üzere toplam 11 maçla devam edilecek.

(İHA)