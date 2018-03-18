Ankaragücü Eskişehir’i tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig’in 28. haftasında MKE Ankaragücü, Eskişehirspor’u konuk etti. Ev sahibi ekip mücadelen 1-0 galip ayrıldı.
KÜNYE
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Ali Şansalan xx, Oğuz Terzi xx, Abdullah Bora Özkara xx
MKE Ankaragücü: Altay xxx, Erdem, Sedat xxx, Alihan xx, Kenan xxx, Enes xx (Kehinde dk. 65 xx), Umut Nayır xxx (Gençer dk. 82 x), Arif xx, İlhan xx, Yusuf xxx, Ferhat xx
Yedekler: Korcan, Mahmut, Mehmet, Putsıla,Mbamba, Lukasz, Tısdell
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Eskişehirspor: Kayacan x, Hasan xx (Andaç dk. 81 x), Aykut x, Dorukhan xx, Bilal Aziz x (Fıratcan dk. 81 ?), Ofoedu xx, Kaan x, Hasan x, Bedirhan xx (Furgan dk. 86 ?), Semih Şentürk x, Akamınko xx
Yedekler: Gökhan, İbrahim, Cemali, Mehmet
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Gol: Yusuf (dk. 71) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Alihan, Arif, Erdem, Altay (Ankaragücü), Bedirhan, Dorukhan (Eskişehirspor)(Ömer Çetin/İHA)