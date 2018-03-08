Anadolu Efes’ten THY Euroleague’e erken veda

Anadolu Efes, normal sezonun bitimine 5 hafta kala THY Euroleague’e veda etti.

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 25. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Fox Tel Aviv’e 81-94’lük sonuçla mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekip, aldığı bu sonuçla THY Euroleague’de normal sezonun bitimine 5 hafta kala çeyrek finale kalma umutlarını yitirdi. Normal sezonda 25. hafta itibariyle 6 galibiyet, 19 mağlubiyet alan Efes, THY Euroleague’in son 5 haftasını çeyrek final hedefi olmadan tamamlayacak.

Öte yandan 8 Mart Dünya Kadınlar günü sebebiyle Anadolu Efes-Maccabi Fox Tel Aviv karşılaşmasını kadın taraftarlar ücretsiz izledi.

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)