Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114129
ALTIN
170.833
DOLAR
3.9966
STERLİN
5.6368
EURO
4.9333
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Anadolu Efes’in konuğu Barcelona

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 29. haftasında yarın evinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.

28 Mart 2018 Çarşamba 10:19
Anadolu Efes’in konuğu Barcelona

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 29. haftasında yarın evinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’in 29. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.45’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 28 haftada Efes, 6 galibiyet ve 22 mağlubiyet ile 16. sırada bulunurken, Barcelona ise 9 galibiyet ve 19 mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşılaştı. Bu maçlarda Lacivert-beyazlılar, 8 kez rakibini mağlup ederken, 15 kez de İspanyol temsilcisi galip geldi. Euroleague’de iki takım arasında oynanan 11 karşılaşmada ise Efes 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
G.Saray’da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
G.Saray’da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kulüp doktorundan Selçuk ve Serdar’ın durumu hakkında açıklama
Kulüp doktorundan Selçuk ve Serdar’ın durumu hakkında açıklama
"Şampiyonluğa odaklandık"
"Şampiyonluğa odaklandık"
Beşiktaş milli aralardan sonra iyi başlıyor
Beşiktaş milli aralardan sonra iyi başlıyor
Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu ismi ön plana çıktı
Trabzonspor’da Ahmet Ağaoğlu ismi ön plana çıktı
Euroleague’de 29. hafta heyecanı
Euroleague’de 29. hafta heyecanı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim