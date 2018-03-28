Anadolu Efes’in konuğu Barcelona

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 29. haftasında yarın evinde İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’in 29. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.45’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 28 haftada Efes, 6 galibiyet ve 22 mağlubiyet ile 16. sırada bulunurken, Barcelona ise 9 galibiyet ve 19 mağlubiyet ile 15. sırada yer alıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABET

Anadolu Efes ile Barcelona, Avrupa kupalarında bugüne kadar 23 kez karşılaştı. Bu maçlarda Lacivert-beyazlılar, 8 kez rakibini mağlup ederken, 15 kez de İspanyol temsilcisi galip geldi. Euroleague’de iki takım arasında oynanan 11 karşılaşmada ise Efes 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)