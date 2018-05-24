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Anadolu Efes yarı finalde

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka Basketbol’u 79-78 yenerek seride durumu 2-0’a getirdi ve yarı finale yükselen taraf oldu.

24 Mayıs 2018 Perşembe 22:55
Anadolu Efes yarı finalde

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka Basketbol’u 79-78 yenerek seride durumu 2-0’a getirdi ve yarı finale yükselen taraf oldu.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Alper Özgök xx

Darüşşafaka Basketbol: Wilbekin xxx 29, Okben xx 9, Eric xxx 21, Kid x 4, Sant-Roos x 4, Johnson x 6, Muhammed x, Kartal x, Furkan x, Cummings x, Doğuş x

Başantrenör: David Blatt

Anadolu Efes: Dunston xx 14, Weems xxx 24, Simon x 5, Motum x 7, Doğuş xx 10, McCollum xx 12, Brown x 7, Birkan x

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 12-23 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 32-42 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 55-62 (Darüşşafaka Basketbol lehine)

(İHA)
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