Anadolu Efes yarı finalde

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka Basketbol’u 79-78 yenerek seride durumu 2-0’a getirdi ve yarı finale yükselen taraf oldu.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Mehmet Serdar Ünal xx, Alper Özgök xx
Darüşşafaka Basketbol: Wilbekin xxx 29, Okben xx 9, Eric xxx 21, Kid x 4, Sant-Roos x 4, Johnson x 6, Muhammed x, Kartal x, Furkan x, Cummings x, Doğuş x
Başantrenör: David Blatt
Anadolu Efes: Dunston xx 14, Weems xxx 24, Simon x 5, Motum x 7, Doğuş xx 10, McCollum xx 12, Brown x 7, Birkan x
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 12-23 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 32-42 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 55-62 (Darüşşafaka Basketbol lehine)(İHA)