Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında sahasında Darüşşafaka’yı 78-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Mehmet Karabilecen xx
Anadolu Efes: Doğuş Balbay x 2, Simon xxx 12, Weems xxx 25, Dunston xx 14, Motum xx 8, McCollum xxx 15, Brown x 2, Birkan Batuk x
Başantrenör: Ergin Ataman
Darüşşafaka: Wilbekin xx 15, Kidd x 4, Okben Ulubay x 1, Sant-Roos xx 9, Eric xx 9, Kartal Özmızrak x 5, Johnson xxx 24, Emircan Koşut x, Furkan Aldemir x, Cummings x 2, Muhammed Baygül x
Başantrenör: David Blatt
1. Periyot: 19-15 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 40-31 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 57-53 (Anadolu Efes lehine)(İHA)