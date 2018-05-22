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Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında sahasında Darüşşafaka’yı 78-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

22 Mayıs 2018 Salı 23:54
Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti

Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında sahasında Darüşşafaka’yı 78-69 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Ahmet Ersan Ergüler xx, Mehmet Karabilecen xx

Anadolu Efes: Doğuş Balbay x 2, Simon xxx 12, Weems xxx 25, Dunston xx 14, Motum xx 8, McCollum xxx 15, Brown x 2, Birkan Batuk x

Başantrenör: Ergin Ataman

Darüşşafaka: Wilbekin xx 15, Kidd x 4, Okben Ulubay x 1, Sant-Roos xx 9, Eric xx 9, Kartal Özmızrak x 5, Johnson xxx 24, Emircan Koşut x, Furkan Aldemir x, Cummings x 2, Muhammed Baygül x

Başantrenör: David Blatt

1. Periyot: 19-15 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 40-31 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 57-53 (Anadolu Efes lehine)

(İHA)
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