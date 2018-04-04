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Anadolu Efes galibiyetle bitirmek istiyor

THY Euroleague’e bu sezon erken havlu atan Anadolu Efes, ligin son haftasında deplasmanda İspanyol temsilcisi Saski Baskonia’yla karşılaşacak. Efes’te hedef Avrupa’ya galibiyetle veda etmek.

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:27
Anadolu Efes galibiyetle bitirmek istiyor

THY Euroleague’e bu sezon erken havlu atan Anadolu Efes, ligin son haftasında deplasmanda İspanyol temsilcisi Saski Baskonia’yla karşılaşacak. Efes’te hedef Avrupa’ya galibiyetle veda etmek.

THY Euroleague’in 30. haftasında Anadolu Efes, yarın TSİ 22.00’de İspanya’da Saski Baskonia ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 29 haftada Efes, 6 galibiyetle sonuncu sırada yer alırken, Baskonia ise 16 galibiyet ve averajla 7. sırada bulunuyor. Bu sezon Euroleague’de istediğini alamayan ve Play-Off dışında kalan Anadolu Efes, ligi galibiyetle bitirmek istiyor.

EUROLEAGUE’DE 16. RANDEVU

Lacivert-beyazlılar, Baskonia ile Avrupa Kupaları’nda bugüne kadar 17 kez karşılaştı. Bu maçlarda lacivert-beyazlılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 9 galibiyet aldı. THY Euroleague’de iki takım arasında oynanan 15 karşılaşmada ise Efes, 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet elde etti.

Ligin 29. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın Barcelona Lassa takımına Sinan Erdem Spor Salonu’nda 83-107 mağlup olmuş, Baskonia Vitoria Gasteiz ise İsrail’in Maccabi Fox Tel Aviv ekibini evinde 83-72’lik skorla mağlup etmişti.

(Oğuzhan Ort/İHA)
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