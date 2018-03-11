Amatör ligde saha içi ve dışı karıştı

Bilecik 1. Amatör Lig lideri 1308 Osmaneli Belediyespor ile ligde ikinci sırada yer alan Bilecikspor’un maçının bitiş düdüğü sonrası saha içi ve dışı karıştı.

Bilecik 1. Amatör Lig 22’nci hafta müsabakasında, 60 puanla ilk sırada yer alan lider 1308 Osmaneli Belediyespor ile ikinci sırada yer alan 52 puanlı Bilecikspor, Bilecik Edebali Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç öncesi Şehitler Parkı’ndan Edebali Stadı’na ’Onurlu Yürüyüş’ yapan Bileciksporlu taraftarlar stadı doldurdu. Dört otobüs olarak Osmaneli’nden gelen 1308 Osmaneli Belediyespor taraftarları da stattaki yerlerini aldı. Maça dengeli başlayan iki takım oyuncuları birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştı. İlk yarının 40’ıncı dakikasında 1308 Osmaneli Belediyespor gelişen bir atağında Cüneyt Rahmet takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da atak bir oyunla başlayan Bilecikspor, 1308 Osmaneli Belediyespor defans oyuncuları bir türlü geçemedi. Maçın 60. dakikasında gelişen bir atak sonrası Cüneyt Rahmet kendisinin ve takımın ikinci golünü attı. Bu sonrası gelişen ataklar sonuçsuz kalınca 1308 Osmaneli Belediyespor maçı 2-0 kazanarak en yakın rakibi Bilecikspor arasındaki puan farkını ligin bitmesine 4 hafta kala 11’e çıkardı.

MAÇ SONU SAHA İÇİ VE DIŞI KARIŞTI

Maçın bitmesine 10 dakika kala 1308 Osmaneli Belediyesporlu taraftarlar stattan dışarı çıkartılırken, Bileciksporlu taraftarlar da dışarı çıkmak istedi. Polis engelini aşan yaklaşık 50 taraftar Osmanelili taraftarların bulunduğu bölüme yönlenince polis ekipleri ile aralarında tartışma yaşandı ve bazı taraftarlar gözaltına alındı. Diğer bir taraftar maçın bitiş düdüğü sonrası Bileciksporlu Tolga Burulday ve Altıner Yörümez; 1308 Osmaneli Belediyespor kalecisi Mete Aktemur arasında tartışma yaşandı. Mete Aktemur’un maçın uzatma dakikalarında Bilecikspor Antrenörü Hasan Kol arasındaki diyaloğun sebep olduğu tartışmaya diğer oyuncular da eklenince ortalık bir anda karıştı. 1308 Osmaneli Belediyespor yöneticileri ve oyuncuları Mete’yi olay yerinden uzaklaştırırken diğer oyuncular kaleciye saldırmak istedi. İki takım yöneticilerin araya girmesiyle olaylar büyümeden önlendi.

(Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi/İHA)