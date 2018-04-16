Altın Portakal’ın başpehlivanı Orhan Okulu

Antalya’nın Finike ilçesinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Altın Portakal Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Orhan Okulu Başpehlivan oldu.

Finike’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Altın Portakal Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Finike 100. Yıl Stadı’nda gerçekleştirilen güreşlere 53’ü başpehlivan olmak üzere yaklaşık 750 sporcu katıldı.

Güreşlerin başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu ve Salih Erinç karşı karşıya geldi. İki pehlivanın da kıyasıya mücadele ettiği müsabakanın normal süresinde güreşçiler birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Puanlama süresinde rakibini ters paçadan yakalayan Orhan Okulu, 3. Finike Altın Portakal Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. İkinciliği Salih Erinç, üçüncülüğü ise Ali Gürbüz ve İsmail Balaban elde etti.

(İHA)