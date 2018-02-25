Altın madalya altın golle geldi

2018 Kış Olimpiyatları erkekler buz hokeyi finalinde Almanya’yı normal süresi 3-3 biten müsabakada altın golle 4-3 yenen Rusya, altın madalya kazandı.

Güney Kore’nin PyeongChang kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları’nın son gününde, Almanya ile Rusya, erkekler buz hokeyi finali karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 tamamlanan müsabakayı uzatma periyodun bulduğu altın golle Rusya’dan Olimpik Sporcular,kazandı ve olimpiyat şampiyonluğuna ulaştı. Almanya’nın gümüş madalyayı aldığı erkekler buz hokeyinde, üçüncülük maçında Çekya’yı 6-4 yenen Kanada ise bronz madalya elde etti.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)