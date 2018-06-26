Alper Önal Ankaragücü’nde

Ankaragücü’ne transfer olan Alper Önal, “Ankaragücü gibi büyük bir camianın formasını terleteceğim için çok mutluyum” dedi.

Ankaragücü, yaptığı yazılı açıklamayla, Manisaspor’un genç yeteneği Alper Önal’ı transfer ettiğini duyurdu.

Açıklamada, “Teknik direktörümüz İsmail Kartal’ın uzun süredir takip ettiği Manisaspor’un genç yeteneği Alper Önal, Beştepe Tesislerimizde Başkanımız Mehmet Yiğiner ve teknik direktörümüz İsmail Kartal ile görüştükten sonra beş yıllık ön protokole imza attı” ifadeleri kullanıldı.

Kendisini 5 yıllık sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Önal, “Ankaragücü gibi büyük bir camianın formasını terleteceğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışarak Ankaragücü’nün Süper Lig’de de başarılı olması için elimden gelen çabayı göstereceğim" dedi.

(Musa Erdoğan /İHA)