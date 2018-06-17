Almanya’ya büyük şok !

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu’nda Meksika, son Dünya Kupası Şampiyonu Almanya’yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Rusya’nın organize ettiği 2018 FIFA Dünya Kupası’nda F Grubu ilk maçında son Dünya Kupası Şampiyonu Almanya, Moskova’nın Luzhniki Stadı’nda karşı karşıya geldi. Almanya’nın favori olarak çıktığı karşılaşmada Meksika, ortaya koyduğu hücum futboluyla alkış alırken, 35. dakikada Hirving Lozano’nun attığı golle galibiyete uzanmayı başardı. Mesut Özil’in 90 dakika forma giydiği mücadele İlkay Gündoğan süre almadı. Beşiktaş’ın eski yıldızı Mario Gomez, 79. dakikada oyuna dahil oldu ancak etkili olamadı. Meksika kalecisi Ochoa’nın yıldızlaştığı karşılaşmada Almanya, tam 7 turnuva sonra açılış maçında kaybetti. Almanya’yı ilk yarıda bulduğu golle mağlup eden Meksika, turnuvaya 3 puanla başladı.

SEVİNÇLER KÜÇÜK ÇAPLI SARSINTILARA YOL AÇTI

Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ederken, özellikle Güney Amerika ülkelerinin yaşadığı sevinçler dikkatlerden kaçmıyor. Uruguay’da maç nedeniyle okullar tatil edilirken, en ilginç gelişmeler ise Peru ve Meksika’da yaşandı. Dün oynanan Peru-Danimarka karşılaşmasını Peri 1-0 kaybederken, karşılaşmanın ilk yarısında Peru bir de penaltıdan yararlanamadı. Penaltının kazanılmasıyla birlikte Peru’nun Başkent’i Lima’da yaşanan sevinç nedeniyle küçük çaplı bir sarsıntı meydana geldi. Aynı sarsıntı Almanya-Meksika karşılaşmasında da yaşandı. Son Dünya Kupası Şampiyonu Almanya ile karşılaşan Meksika, ortaya koyduğu futbolla büyük alkış alırken, karşılaşmanın 35. dakikasında Lozano’nun attığı golle de mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Lozano’nun attığı gol sonrası Meksika’nın Başkenti Mexico City’de, yapılan ölçümlere göre ufak çaplı bir deprem meydana geldi. Meksika’da 2 sensör, gol anında yaptığı ölçümle, depremi tespit etti.

(İHA)