Almanya ağır sıklet boksta Türk damgası

Almanya’da şubat ayı ağır sıklet boks sıralaması açıklandı. Buna göre listede birinci olan Alexander Dimitrienko, dünyanın en başarılı boks kulüplerinden olan Türk boks kulübü EC BOXING için dövüşüyor. İkinci sırada ise Türk boksör Ağır Kabayel, üçüncü sırada Sinan Şamil Sam’ın tahtını doldurması beklenen Erkan Teper yer alıyor. Dokuzuncu sırada da Yakup Sağlam bulunuyor. Konu hakkında bir açıklama yapan EC BOXGING Başkanı Erol Ceylan, kulüp olarak dünyanın zirvesinde olduklarını vurgulayarak, "Türk boksunu dünyanın zirvesine çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Listede yer alan gençlerimizi de kulübümüzün çatısı altında dövüşmeye davet ediyorum. Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan çatımız altına Türk boksörleri almak istiyoruz. Başka kulüplere değil, Türk kulübü için ringlere çıkmalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu. Profesyonel boks yazarı Vedat Alyaz ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sadece Almaya’da değil dünya sıralamasında Türk sporcuların büyük bir hızla yükseldiğini belirterek, "Şu an Almanya’nın ilk üçünü Türk boksör veya teknik adamlar oluşturuyor. Gelecek yıllarda dünyanın zirvesinde Türk isimlerini daha sık göreceğiz" ifadelerini kullandı.