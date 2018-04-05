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Ali Şen’in acı günü

Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen’in eşi Benta Şen bu akşam saatlerinde vefat etti.

05 Nisan 2018 Perşembe 00:00
Ali Şen’in acı günü

Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen’in eşi Benta Şen bu akşam saatlerinde vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüp Benta Şen’in vefatının ardından resmi siteden şu açıklamalar yer verdi:

"Kulübümüzün eski başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen’in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen’in ve Adnan Şen’in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen’in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhume Sayın Benta Şen’in cenazesi, yarın Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Merhume Sayın Benta Şen’e Allah’tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

(İHA)
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