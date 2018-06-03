Fenerbahçe Kongresi’nde sandıkların sayımı tamamlandı ve Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim edildi. Ali Koç’un hemen hemen her sandıkta büyük üstünlük kurduğu görülürken, Koç tebrikleri kabul etti.

Fenerbahçe Kongresi’nde oy sayımları yapıldı ve oyların bulunduğu çuvallar Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim edildi. Ali Koç, hemen hemen bütün sandıklarda Aziz Yıldırım’a karşı büyük üstünlük kurdu. Net oy sayımı yapılmamasına karşın Ali Koç, oyların yüzde 70-75’ini aldı. Her sandıkta hem Aziz Yıldırım’ın hem de Ali Koç’un müşahitlerinin görev yapmasıyla birlikte oy sayımları hızlı şekilde tamamlandı. Ali Koç’un müşahitleri, her sandık sonrasında tribünlere ve Ali Koç’a sonuçları aktardı. Ali Koç, tebrikleri kabul etti.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)