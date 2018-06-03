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Ali Koç oyları sildi süpürdü

Fenerbahçe Kongresi’nde Başkan Adayı Ali Koç, kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90’ını alarak Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu. Aziz Yıldırım 4 bin 646 oy aldı.

03 Haziran 2018 Pazar 20:28

Fenerbahçe Kongresi’nde Başkan Adayı Ali Koç, kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90’ını alarak Fenerbahçe’nin yeni başkanı oldu. Aziz Yıldırım 4 bin 646 oy aldı.

Fenerbahçe’de 20 yıl sonra Aziz Yıldırım devri kapandı. Başkan Adayı Ali Koç, kullanılan oyların neredeyse yüzde 75’ini alarak sarı-lacivertli camianın yeni başkanı oldu. Kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 90’ını alan Ali Koç, Başkan Aziz Yıldırım’a büyük üstünlük kurarak sarı-lacivertli kulübün patronu oldu. Aziz Yıldırım 4 bin 646 oy aldı.

(Bozhan Memiş - Bora Akyol - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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