Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 28°
az bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
95229
ALTIN
192.354
DOLAR
4.6188
STERLİN
6.2032
EURO
5.4382
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Ali Koç mazbatasını aldı

Fenerbahçe’de yeni Başkan Ali Koç ve yönetim mazbatasını aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Önümüzdeki sezon mücadele ettiğimiz her alanda, şampiyonluğa, zirveye oynayacak kadrolar kuracağız" dedi.

05 Haziran 2018 Salı 20:19

Fenerbahçe’de yeni Başkan Ali Koç ve yönetim mazbatasını aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Önümüzdeki sezon mücadele ettiğimiz her alanda, şampiyonluğa, zirveye oynayacak kadrolar kuracağız" dedi.

Fenerbahçe’de yeni Başkan Ali Koç ve yönetim Ülker Stadı’nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Mazbata töreni sonrası konuşan Koç, "İnşallah sizin sevginize, beklentilerinize, umutlarınıza tercüman oluruz. Bu hafta Fenerbahçe camiası açısından ilkler yaşıyoruz. Seçim yaptık. En önemli, en değişik, en farklı seçimi gerçekleştirdik. Son 6 ay ve 48 saatte ben ve arkadaşlarıma yaşattıklarınız unutulmaz cinsten. Sayın Vefa Küçük’e teşekkür etmek istiyorum. Zaman zaman ayrı gayrı da düşsek, biz fazla endişelensek de, endişelenmeye gerek olmadığını kendisi burada yaptığı adil ve güzel başkanlıkla gösterdi. Endişeler vardı ama tüm Türkiye’ye örnek bir seçim yaptık. Fark ettiniz mi Fenerbahçe’nin büyüklüğünü? Bunu kesinlikle bir şımarıklık olarak söylemiyorum. Belki çoğumuz da fark edememiştik. Türkiye’nin gündemini işgal ettik. Dünyada seçimimiz mevzubahis oldu. Taraflı tarafsız insanlar iki gün boyunca saatlerce bizleri izlediler. Sadece FB TV değil tüm televizyonlar gösterdi. Kulübün personeline söylüyorum, kulübün sporcularına söylüyorum, yönetim kuruluna, tüm kurullara söylüyorum. Bu bilincin farkında olarak yaşayın. Bu camianın mensubu olmaktan gurur duyun ve bu camiayı küçültecek hiçbir şey yapmayın lütfen" dedi.

"BU CAMİAYA 3 SENE HİZMET ETMEK İÇİN BURADAYIZ"

"Zirveye oynayacak kadrolar kuracağız" diyen Başkan Koç, "Biz değişim dedik, dönüşüm dedik. Kongre üyeleri de aynı fikirde olduklarını gösterdiler. Tarihi bir sonuçla, ben ve arkadaşlarım bu camiaya 3 sene hizmet etmek için buradayız. Korktuğumuz bir şey yok. Tek korkumuz, seçilirsek size layık olamamak. Bu konuda size sabredin demiyorum. Ama hakikatlar konusunda bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Size hayal vaat etmedik. Yapabileceğimizin altında bir beklentiyle karşınıza çıktık, değişim dedik. Her şeyi bilmek zorundasınız çünkü bunu size başardınız. Ben sizin vitrininizim. Bizi siz ayakta tuttunuz. Evet önümüzdeki sezon mücadele ettiğimiz her alanda, şampiyonluğa, zirveye oynayacak kadrolar kuracağız" açıklamasında bulundu.

"SATIŞA ÇIKARDIĞIMIZ BİR TANE KOMBİNE KALMAYACAK"

Kulübün borcunun arttığına dikkat çeken Ali Koç, "Esas mücadele şimdi başlıyor. Esas zorluklar şimdi başlıyor. Aramıza başkalarının girmemesi için çok uyanık olun. Biz elimizi taşın altına koyacağız. Fenerbahçe için maddi manevi, sizi gece rahat uyutacak fedakarlıkları yapacağız, içiniz rahat olsun. Önce biz, sonra siz. Siz kim? Bu camianın her kesiminden olan insanlar. Her birimizin çorbada tuzu olacak. Biz nasıl bir kulüp olmalıyız biliyor musunuz? Kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların ayağına geldiği bir kulüp olacağız. O zamana kadar biz gerekli sponsorlukları bulacağız. Fenerbahçe’nin ileri gelenleri, sizin de çorbada tuzunuz olsun. Satışa çıkardığımız bir tane kombine kalmayacak, beni inandırdınız buna. Şimdiden loca talepleri artmaya başladı. Gelin bir rekora imza atalım, gelin bir sezon öncesi satılabilen yeni sezon forma adetine ulaşalım. Hatta gelin Eylül ayından önce bir sezonda sattığımız formayı Eylül ayına kadar satalım. Bugün birden çok üyelik formu imzaladım. Artık riskli değil, benim referansıma üye olabilirsiniz. O risk kalktı. İmkanı olanlar, olmayanlara forma alın" dedi.

"ÖRNEK OLACAĞIZ"

Gereken her şeyi yapacaklarının altını çizen Başkan Koç, "Zannetmeyin ki Fenerbahçe’nin hakları için kavga etmeyiz. Önemli olan kavga etmek değil, haklıyken haksız duruma düşmemek. Fenerbahçe menfaatleri ve çıkarları için bu yöntemler olmadığı zaman illa kavga edilmesi gerekiyorsa hiç şüpheniz olmasın onu da yaparız. Topunuz gelin ruhunun altında yatan anlayış da budur. Bıçak kemiğe dayanana kadar her şeyi doğru yapacağız, örnek olacağız" şeklinde konuştu. Ali Koç konuşmasının ardından tribünlerin etrafında gezerek taraftarları selamladı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç’un daveti üzerine İstanbul’a geldi
Ali Koç’un daveti üzerine İstanbul’a geldi
Lucescu: "Sonuçtan memnunum"
Lucescu: "Sonuçtan memnunum"
8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Milli güreşçilerimizden 2 gümüş, 1 bronz madalya
Milli güreşçilerimizden 2 gümüş, 1 bronz madalya
Ev sahibiyle kardeş payı
Ev sahibiyle kardeş payı
Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı
Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul kararı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim