Ali Koç mazbatasını aldı

Fenerbahçe’de yeni Başkan Ali Koç ve yönetim mazbatasını aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Önümüzdeki sezon mücadele ettiğimiz her alanda, şampiyonluğa, zirveye oynayacak kadrolar kuracağız" dedi.

Fenerbahçe’de yeni Başkan Ali Koç ve yönetim Ülker Stadı’nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Mazbata töreni sonrası konuşan Koç, "İnşallah sizin sevginize, beklentilerinize, umutlarınıza tercüman oluruz. Bu hafta Fenerbahçe camiası açısından ilkler yaşıyoruz. Seçim yaptık. En önemli, en değişik, en farklı seçimi gerçekleştirdik. Son 6 ay ve 48 saatte ben ve arkadaşlarıma yaşattıklarınız unutulmaz cinsten. Sayın Vefa Küçük’e teşekkür etmek istiyorum. Zaman zaman ayrı gayrı da düşsek, biz fazla endişelensek de, endişelenmeye gerek olmadığını kendisi burada yaptığı adil ve güzel başkanlıkla gösterdi. Endişeler vardı ama tüm Türkiye’ye örnek bir seçim yaptık. Fark ettiniz mi Fenerbahçe’nin büyüklüğünü? Bunu kesinlikle bir şımarıklık olarak söylemiyorum. Belki çoğumuz da fark edememiştik. Türkiye’nin gündemini işgal ettik. Dünyada seçimimiz mevzubahis oldu. Taraflı tarafsız insanlar iki gün boyunca saatlerce bizleri izlediler. Sadece FB TV değil tüm televizyonlar gösterdi. Kulübün personeline söylüyorum, kulübün sporcularına söylüyorum, yönetim kuruluna, tüm kurullara söylüyorum. Bu bilincin farkında olarak yaşayın. Bu camianın mensubu olmaktan gurur duyun ve bu camiayı küçültecek hiçbir şey yapmayın lütfen" dedi.

"BU CAMİAYA 3 SENE HİZMET ETMEK İÇİN BURADAYIZ"

"Zirveye oynayacak kadrolar kuracağız" diyen Başkan Koç, "Biz değişim dedik, dönüşüm dedik. Kongre üyeleri de aynı fikirde olduklarını gösterdiler. Tarihi bir sonuçla, ben ve arkadaşlarım bu camiaya 3 sene hizmet etmek için buradayız. Korktuğumuz bir şey yok. Tek korkumuz, seçilirsek size layık olamamak. Bu konuda size sabredin demiyorum. Ama hakikatlar konusunda bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Size hayal vaat etmedik. Yapabileceğimizin altında bir beklentiyle karşınıza çıktık, değişim dedik. Her şeyi bilmek zorundasınız çünkü bunu size başardınız. Ben sizin vitrininizim. Bizi siz ayakta tuttunuz. Evet önümüzdeki sezon mücadele ettiğimiz her alanda, şampiyonluğa, zirveye oynayacak kadrolar kuracağız" açıklamasında bulundu.

"SATIŞA ÇIKARDIĞIMIZ BİR TANE KOMBİNE KALMAYACAK"

Kulübün borcunun arttığına dikkat çeken Ali Koç, "Esas mücadele şimdi başlıyor. Esas zorluklar şimdi başlıyor. Aramıza başkalarının girmemesi için çok uyanık olun. Biz elimizi taşın altına koyacağız. Fenerbahçe için maddi manevi, sizi gece rahat uyutacak fedakarlıkları yapacağız, içiniz rahat olsun. Önce biz, sonra siz. Siz kim? Bu camianın her kesiminden olan insanlar. Her birimizin çorbada tuzu olacak. Biz nasıl bir kulüp olmalıyız biliyor musunuz? Kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların ayağına geldiği bir kulüp olacağız. O zamana kadar biz gerekli sponsorlukları bulacağız. Fenerbahçe’nin ileri gelenleri, sizin de çorbada tuzunuz olsun. Satışa çıkardığımız bir tane kombine kalmayacak, beni inandırdınız buna. Şimdiden loca talepleri artmaya başladı. Gelin bir rekora imza atalım, gelin bir sezon öncesi satılabilen yeni sezon forma adetine ulaşalım. Hatta gelin Eylül ayından önce bir sezonda sattığımız formayı Eylül ayına kadar satalım. Bugün birden çok üyelik formu imzaladım. Artık riskli değil, benim referansıma üye olabilirsiniz. O risk kalktı. İmkanı olanlar, olmayanlara forma alın" dedi.

"ÖRNEK OLACAĞIZ"

Gereken her şeyi yapacaklarının altını çizen Başkan Koç, "Zannetmeyin ki Fenerbahçe’nin hakları için kavga etmeyiz. Önemli olan kavga etmek değil, haklıyken haksız duruma düşmemek. Fenerbahçe menfaatleri ve çıkarları için bu yöntemler olmadığı zaman illa kavga edilmesi gerekiyorsa hiç şüpheniz olmasın onu da yaparız. Topunuz gelin ruhunun altında yatan anlayış da budur. Bıçak kemiğe dayanana kadar her şeyi doğru yapacağız, örnek olacağız" şeklinde konuştu. Ali Koç konuşmasının ardından tribünlerin etrafında gezerek taraftarları selamladı.

(İHA)