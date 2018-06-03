Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
99250
ALTIN
190.691
DOLAR
4.5894
STERLİN
6.1117
EURO
5.3631
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Ali Koç balkon konuşması yaptı

Fenerbahçe Kongresi’nde Aziz Yıldırım’a karşı büyük üstünlük kurarak başkan seçilen Ali Koç, stadın etrafına gelen taraftarlara balkondan seslendi. Taraftarlarla birlikte tezahürat yapan Koç, "Bu yolda birlikte yürüyeceğiz" dedi.

03 Haziran 2018 Pazar 22:46
Ali Koç balkon konuşması yaptı

Fenerbahçe Kongresi’nde Aziz Yıldırım’a karşı büyük üstünlük kurarak başkan seçilen Ali Koç, stadın etrafına gelen taraftarlara balkondan seslendi. Taraftarlarla birlikte tezahürat yapan Koç, "Bu yolda birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Fenerbahçe’de gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda Aziz Yıldırım’a karşı büyük üstünlük kurarak başkan seçilen Ali Koç için taraftarlar stada akın etti. 5 bin civarında sarı-lacivertli taraftar, yaktıkları meşalelerle tezahüratlar yaparak stada geldi. Taraftarların sesini duyarak stadın balkonuna çıkan Ali Koç, megafonla taraftarlara seslendi. Çok mutlu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Koç, "Bu yolda en büyük gücü sizlerden aldım ve bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Gelecek hepimiz için çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Ali Koç’un sözlerinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar uzun süre, "Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon" ve "I love you Alex" tezahüratları yaptı. Ali Koç daha sonra taraftarlarla birlikte tezahürat yaptı.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Bora Akyol/İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TFF, F.Bahçe ve G.Saray’dan Ali Koç’a tebrik
TFF, F.Bahçe ve G.Saray’dan Ali Koç’a tebrik
Erdoğan Ali Koç’u tebrik etti
Erdoğan Ali Koç’u tebrik etti
A Milli Futbol Takımı Moskova’da
A Milli Futbol Takımı Moskova’da
Beşiktaş’tan Ali Koç’a tebrik mesajı
Beşiktaş’tan Ali Koç’a tebrik mesajı
Kadıköy’de Ali Koç coşkusu
Kadıköy’de Ali Koç coşkusu
“Bu yolda kimseye biat etmedik”
“Bu yolda kimseye biat etmedik”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim