Alex’ten heykeline ziyaret

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza İstanbul’a gelir gelmez heykelini ziyaret etti.

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex de Souza dün gece geldiği İstanbul’da ayağının tozuyla Kadıköy’de bulunan heykelini ziyaret etti. Sarı-lacivertlilerde futbol oynadığı dönemde tercümanlık yapan Samet Güzel ile birlikte heykelinin yanında poz veren efsane futbolcu, bugün bir alışveriş merkezinde kitabı için imza gününe katılacak.

Alex de Souza’nın cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe Doğuş - CSKA Moskova ve cumartesi günü Fenerbahçe - Galatasaray derbisini tribünlerden izlemesi bekleniyor.

(İHA)