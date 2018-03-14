Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117593
ALTIN
165.270
DOLAR
3.8778
STERLİN
5.4174
EURO
4.7958
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Alex izdihamı !

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Alex de Souza’nın kitabını imzalamasının etkinliği için Emaar Square’a gelen yüzlerce Fenerbahçe taraftarı, organizasyon eksikliği nedeniyle izdiham oluşturdu. Mağazaların camları kırılırken, polis taraftarlara müdahale etti.

14 Mart 2018 Çarşamba 20:15

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Alex de Souza’nın kitabını imzalamasının etkinliği için Emaar Square’a gelen yüzlerce Fenerbahçe taraftarı, organizasyon eksikliği nedeniyle izdiham oluşturdu. Mağazaların camları kırılırken, polis taraftarlara müdahale etti.

Alex de Souza’nın imza etkinliği için yüzlerce taraftar Emaar Square’da bulunan D&R mağazasının önünde kuyruk oluşturdu. Bazı taraftarlar 100 TL karşılığında sıradaki yerini satmaya çalışırken, saat 12 itibariyle alışveriş merkezindeki kuyruk dikkatlerden kaçmadı. Saat 16.00’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayıp, 17.00-20.00 arasında taraftarlara imza dağıtacağı açıklanan Alex de Souza, 16.00’daki basın toplantısına 17.00’de, 17.00’deki imza etkinliğine ise 17.30’da gitti. Saat 20.00’ye kadar etkinlikte kalması beklenen Alex de Souza, 18.15’te etkinlikten çıkarken, birçok taraftar efsane oyuncuya kitaplarını imzalatamadı. Sadece bu etkinlik için şehir dışından birçok kişi Alex’i görmeye gelirken, organizasyonda yaşanan aksaklıklar nedeniyle izdiham meydana geldi. Alınan yoğun güvenlik önlemine karşın izdiham önlenemezken, mağazaların camları kırıldı ve polis, Fenerbahçeli taraftarlara müdahale etti.

ALEX’TEN AÇIKLAMA

Yaşanan izdihamın ardından imza etkinliğini 45 dakikayla sınırlandırmak zorunda kalan Fenerbahçe’nin efsane ismi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Alex’in açıklaması şu şekilde: "Bugünkü imza günüm, yaşanan büyük yoğunluğun, siz sevdiklerimin güvenliğini riske atar noktaya gelmesi dolayısı ile yarıda kesilmek zorunda kaldı. Herkese ilgi gösterememenin üzüntüsünü yaşıyor olsam da sizlerin sağlığı her şeyden önemli. Gelip beni onurlandıran herkese çok teşekkürler. En kısa sürede tekrar görüşmek dileklerimle."

(Bozhan Memiş /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banvit, adını çeyrek finale yazdırdı
Banvit, adını çeyrek finale yazdırdı
Fenerbahçe Avrupa’ya veda etti
Fenerbahçe Avrupa’ya veda etti
“Asıl ben bu taraftarla gurur duyuyorum”
“Asıl ben bu taraftarla gurur duyuyorum”
Fikret Orman: “Takımımız iyi mücadele etti”
Fikret Orman: “Takımımız iyi mücadele etti”
“Beşiktaş’ın ligde şampiyon olacağına eminim”
“Beşiktaş’ın ligde şampiyon olacağına eminim”
Bayernli futbolcular tribünleri alkışladı
Bayernli futbolcular tribünleri alkışladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim