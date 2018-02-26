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“Alanyaspor’u yenersek, bu puanın anlamı olur”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Başakşehir maçının ardından aldıkları beraberliğin anlamlı olması için Alanyaspor’u yenmeleri gerektiğini söylerek yenilmezlik serisinin de kendisi için çok önemli olmadığını belirtti.

26 Şubat 2018 Pazartesi 22:37
“Alanyaspor’u yenersek, bu puanın anlamı olur”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Başakşehir maçının ardından aldıkları beraberliğin anlamlı olması için Alanyaspor’u yenmeleri gerektiğini söylerek yenilmezlik serisinin de kendisi için çok önemli olmadığını belirtti.

Medipol Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Ümit Özat, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Güzel bir maç olduğunu söyleyen Özat, “Kimsenin, bizim adımıza beklemediği bir oyun oldu. Oyuncularımızın ayaklarına sağlık. Böyle bir günde stada gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Deniz son paslarda ofsayttan kurtulabilse gol pozisyonlarımız olacaktı. Çatır çatır bir maç oldu. Bir tarafta lider bir takım, diğer tarafta düşmemeye oynayan bir takım. İkinci yarı yeni başlasa biz yukarılara oynayacak bir takım olurduk. Sanıyorum yediğimiz golde ofsayt var. İlk yarıda fazla temaslı oynayamadık. Hakem de müsaade etmedi. Bu maçın önemli olması için Alanyaspor maçını kazanmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ENİNDE SONUNDA SERİLER SON BULACAKTIR”

Fenerbahçe ve Başakşehir’den puan aldığı hatırlatılan Ümit Özat, Galatasaray ve Beşiktaş’la ilgili planlarının sorulması üzerine, “Kimseye yaranamıyoruz. Birinin yöneticisi devre arasında tünele giriyor, burada puan alıyorsun tribünden küfür geliyor. Oynamayalım o zaman. Taraftar psikolojisini anlarım, biz çıkıp alnımızın akıyla oynuyoruz. Bu maçlar bizim ekstra maçlarımız. Bu maçlarda kaybetmek kolay, kazanmak zor. Çanakkale toprağını da savunmuyoruz. Kim kimi üterse. Ronaldo, Messi, Hazard dışında bu futbol dünyasında futbolcuları birbirinden ayırt etmek çok zor. Ben futbolcularıma hep bunu söylüyorum. Önce Alanya maçımız var. Bu maçı kazanmak çok önemli bizim için. Yenilmezlik serisine çok takılmıyorum. Bunlar eninde sonunda bir gün son buluyor. Biz yenebiliriz, yeniliriz ama Beşiktaş maçında da Galatasaray maçında da elimizden geleni yapacağız. Bu takımlar bizim direkt rakibimiz değil. Bu maçtan aldığımız puanın anlamlı olması için Alanyaspor yenmemiz gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar /İHA)
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