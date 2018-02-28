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Alanyaspor’da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Aytemiz Alanyaspor, pazar günü deplasmanda oynanacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

28 Şubat 2018 Çarşamba 19:36
Alanyaspor’da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor

Aytemiz Alanyaspor, pazar günü deplasmanda oynanacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasman maçında Gençlerbirliği’ne konuk olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarına yaptığı idmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde akşam yapılan antrenman toplu halde ısınma koşusuyla başladı. Turuncu-yeşilliler daha sonra kurulan istasyonda pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda çift kale taktik çalışmalarıyla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonunda bazı oyuncular bireysel çalışmalar yaptı. Sakatlığı bulunan Berkan Emir antrenmana katılmadı. Turuncu-yeşilli takım maç hazırlıklarını yarın saat 13.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(Erdal Anak /İHA)
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