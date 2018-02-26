Alanyaspor’da beklenen ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman görevinden istifa etti.

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Safet Susic’ten sonra takımın başına getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. Alanyaspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçlar üzerine Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İstifasını sunan Karaman’ın futbolcu ve yöneticilerle vedalaştığı öğrenildi. Karaman’ın istifasını kabul eden yönetimin önümüzdeki saatlerde açıklama yapacağı belirtildi.

Ligin 18. haftasında göreve getirilen Hikmet Karaman, Alanyaspor’un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

MESUT BAKKAL YA DA SERGEN YALÇIN

Alanyaspor’da Karaman’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ve Sergen Yalçın ile görüşme yapılacağı belirtildi. Şartlarda anlaşma sağlanması durumunda bu iki isimden birinin takımın başına geçmesi bekleniyor.

(İHA)