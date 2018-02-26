Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118458
ALTIN
162.720
DOLAR
3.7789
STERLİN
5.3118
EURO
4.6637
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Alanyaspor’da beklenen ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman görevinden istifa etti.

26 Şubat 2018 Pazartesi 12:33
Alanyaspor’da beklenen ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman görevinden istifa etti.

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Safet Susic’ten sonra takımın başına getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı. Alanyaspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçlar üzerine Teknik Direktör Hikmet Karaman, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İstifasını sunan Karaman’ın futbolcu ve yöneticilerle vedalaştığı öğrenildi. Karaman’ın istifasını kabul eden yönetimin önümüzdeki saatlerde açıklama yapacağı belirtildi.

Ligin 18. haftasında göreve getirilen Hikmet Karaman, Alanyaspor’un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

MESUT BAKKAL YA DA SERGEN YALÇIN

Alanyaspor’da Karaman’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mesut Bakkal ve Sergen Yalçın ile görüşme yapılacağı belirtildi. Şartlarda anlaşma sağlanması durumunda bu iki isimden birinin takımın başına geçmesi bekleniyor.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vagner Love imzalı forma Mehmetçik için satışta
Vagner Love imzalı forma Mehmetçik için satışta
Vuvuzela çalan taraftarlara spor seyrinden men cezası
Vuvuzela çalan taraftarlara spor seyrinden men cezası
Borç 11 yılda 20 kat arttı
Borç 11 yılda 20 kat arttı
Kupa heyecanı başlıyor
Kupa heyecanı başlıyor
Beşiktaş’a coşkulu karşılama
Beşiktaş’a coşkulu karşılama
“Başakşehir ve Galatasaray’ı da ligde geçmemiz gerekiyor”
“Başakşehir ve Galatasaray’ı da ligde geçmemiz gerekiyor”
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim