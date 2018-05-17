”Alanyaspor, Türkiye’de parmakla gösterilen bir takım”

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Alanyaspor’un Türkiye’de parmakla gösterilen bir takım olduğunu söyledi.

Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor’un başına 24. haftada gelen ve 33. hafta sonunda takım kümede tutmayı başaran Teknik Direktör Mesut Bakkal, düzenlediği basın toplantısında geride kalan sezonu değerlendirdi.

“ALANYA SÜPER LİG’İ HAK EDEN BİR ŞEHİR”

Alanya’nın şehir ve kulüp olarak çok inanılmaz bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Bakkal, "Bu şehri kümede bırakmakla inanılmaz gururluyum. İnanılmaz keyifliyim. İdarecisiyle, futbolcusuyla, kulübüyle Alanya’nın Süper Lig’i hak eden bir şehir olduğunu geldiğim günden beri de söylüyordum. Şimdi üzerimden çok büyük bir yük kalktı. Ben geldiğimde 9 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik almış bir takımın başına geçerken, pek çok futbol adamı bana ’Nereye gidiyorsun aman ha’ dediler. 21 puan vardı. 33 puanın 4’ünü almış. 29 puan kaybetmiş. Öz güven problemi olan bir takımın başarılı olamayacağını düşünenler çoğunluktaydı. Konyaspor ile aynı puandaydık 21’e 21. Bir üst sıradaki takım biliyorsunuz, bizden 4 puan öndeydi. Alanyaspor ligin en fazla gol yiyen takımıydı. 23 maçta 21 puan, maç başı 0.91 puan ortalamasıyla oynayan bir takım vardı" dedi.

“BAŞARILI BİR YÖNETİME SAHİP BİR KULÜBE GELDİM”

Hikmet Karaman’ın takımdan ayrılırken ismini vermesinin kendisini mutlu ettiğini aktaran Bakkal, Alanyaspor’a gelirken de iyi bir takım olduğunun bildiğini ifade etti. Bakkal, ”Başarılı bir yönetime sahip bir kulübe geldim. Yetenekli takımla çalıştım. Burada kriter şudur; buradan giderken bana hangi oyuncuyu alırsınız diye sorsanız, ben buradaki oyuncuların yüzde 80’ini transfer etmek isterim. Bazılarına göre zayıf gelebilir ama bu ligde çalışan benim 17 yıldır. Bu da 9. takım oldu. Bunu da gururla söylüyorum” diye konuştu.

“İNANILMAZ DÜZGÜN İŞLER YAPILIYOR”

Alanyaspor’da her zaman inanılmaz yetenekli oyuncu grubuyla çalıştığını ifade eden Bakkal, "Bunu hiç de abartmadım. Bazı zamanlarda şu oyuncu olmazsa Alanyaspor olmaz. Biz niye oyuncuları tanrılaştırıyoruz ki? Bu bir takım ya. Mesut hoca da gider başka bir hoca gelir, ne olacak yani. Önemli olan burada Alanyaspor kulübüdür. Yaptığı işlerdir. Yaptığı transfer politikasıdır. Bence inanılmaz düzgün işler yapılıyor. Bazı şeyleri tanrılaştırmanın anlamı yok ki. Çünkü oyuncuya endeksli grubun başarılı olamayacağını savunanlardanım. İşte buyurun son maçlarda kimler yoktu gene kazandık. O zaman bir daha düşünecek herkes. Ön yargıları bırakacak. İsim vermek istemiyorum. Ne demek istediğim anlaşılıyor” ifadelerine yer verdi.

BAKKAL, ALANYASPOR’UN KASANIN PARA DOLACAĞINI SAVUNDU

Ligde Alanyaspor’un başında olduğu 10 maçtan 16 puan almayı başardıklarını dile getiren Bakkal, bu istatistiği sezonun geneline yaymayı başarmaları durumunda kendilerine Avrupa kupalarının yolunun açılacağını ve kasanın para dolacağını savundu. Alanyaspor’un başında olduğu bu sürede maç başına 1.96 ortalama gol yediklerini hatırlatan Bakkal, "İnanılmaz bir rakam arkadaşlar. Maç başına 1.2’ye düşürdük bunu. İkincisi 1.52 gol atma ortalaması vardı. Bunu da 1.72’ye çıkardık. Bu rakamlara baktığınız zaman ligi 5. veya 6. bitirmenize uygun bir kriterdir. Avrupa’da takımlar teknik direktör alırken bu kriterlere bakıyorlar. Kaşına gözüne bakmazlar. Sevmek sevmemek önemli değildir teknik direktörde. Önemli olan iştir. Yaptığı işe bakarlar" ifadelerinde bulundu.

"HAKEM HATALARINDAN EN AZ 7 PUANIMIZ GİTTİ"

Bakkal, son maçlarda yaşanan hakem hatalarına değindi. Sadece Göztepe, Malatya, Galatasaray maçlarını değerlendirdiğinde yapılan hakem hatalarından en az 7 puanlarının gittiğini savunan Bakkal, şunları söyledi:

"Bu ne demek biliyorsunuz değil mi arkadaşlar. 6 trilyon demek. Belki diğer maçlara daha da stressiz çıkacaktık. Ama hepimiz hata yapıyoruz. Yani pozisyon bana göre sana göre ona göre değilde, ama tüm spor kamuoyunun buluştuğu Alanyaspor’un bu pozisyonlarda haklı olduğu. Biz ligi son bir hafta kala bitirdik.”

“ALANYASPOR HEDEFLERİ OLAN BİR TAKIM”

Bakkal, düzgün ve dürüst bir şekilde yönetilen Alanyaspor’un Türkiye’de parmakla gösterilen bir takım olduğunu kaydederek, Süper Lig’de kalan Alanyaspor’un hedefleri olan bir takım olduğunu vurguladı. Bu takımın yerinin Avrupa olduğunu sözlerine ekleyen Bakkal, bir gazetecinin "Avrupa’ya siz götürecek misiniz?" sorusuna, "Şu anda ben sadece geçmişi değerlendirdim. Önümüzdeki yılla ilgili inşallah ligi bitirelim konuşacağız. Ben geldiğim günde söyledim. Maçlar bitmeden konuşmuyorum. Konuşmadım da bitirelim. Burada mutluyum. Hedeflerin var mı var. O hedefler doğrultusunda ne kadar örtüşeceğiz bu da var" değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği’nin küme düşmesine yönelik bir soruya ise Bakkal, "Sezon başında 3. hafta gelip 11. hafta ayrılan bir teknik direktörüm. Gönül isterdi ki hiç düşmemesi ama demek ki bazı şeyler yanlış yapılıyor ki düştüler. Onun için de inşallah bir an önce toparlanıp çıkarlar" cevabını verdi.

(Erdal Anak /İHA)