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Akyazı’ya ısınmaya başladı

Teknik Direktör Ersun Yanal döneminde Akyazı’da aradığını bulamayan Trabzonspor, Rıza Çalımbay’la, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu’na ısınmaya başladı.

22 Mart 2018 Perşembe 11:46
Akyazı’ya ısınmaya başladı

Teknik Direktör Ersun Yanal döneminde Akyazı’da aradığını bulamayan Trabzonspor, Rıza Çalımbay’la, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan Medical Park Stadyumu’na ısınmaya başladı.

Trabzonspor, 41 bin 461 koltuk kapasiteli yeni stadyumunda ilk maçını 2016-17 sezonunda ligin 19. haftasında Gaziantepspor ile oynadı. Müsabakayı 4-0 kazanarak yeni stadyumunda oynadığı ilk maçına galibiyetle başlayan bordo-mavililer Gaziantepspor maçıyla birlikte bugüne kadar iç sahada Süper Lig’de 22 maç oynadı. Söz konusu maçlarda 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden Karadeniz ekibi attığı 36 gole karşılık ise kalesinde ise 30 gol gördü, 35 puan toplarken 31 puan kaybetti.

REKOR SEYİRCİ FENERBAHÇE MAÇINDA

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda seyirci rekorunu Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta elde etti. Yeni stadyumunda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ilk kez ağırlayan Trabzonspor, sarı-lacivertli taraftarların alınmadığı müsabakada 38 bin 477 taraftar ile seyirci rekoru kırdı. Geçtiğimiz sezon ligin 27. haftasında oynanan ve Beşiktaş’ın 4-3 kazandığı mücadeleyi ise 35 bin 513 seyirci izlemişti.

EN FARKLI GALİBİYET İLK MAÇTA ELDE ETTİ

Trabzonspor, yeni stadyumunda en farklı galibiyetini ilk maçında Gaziantepspor karşısında elde etti. Söz konusu müsabakadan 4-0’lık galibiyetle ayrılan bordo-mavililer en farklı yenilgiyi ise Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 6-1’lık skor ile aldı. Bu maç sonrası Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

Bordo-mavililer yeni stadyumunda Galatasaray ile oynadığı iki maçı 2-0 ve 2-1’lık skorlarla kazandı. Beşiktaş’a ise 4-3 ve 2-0 mağlup oldu, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

ÇALIMBAY DAHA BAŞARILI

Trabzonspor, Teknik Direktör Ersun Yanal döneminde yeni stadında oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Attığı 20 gole karşılık ise kalesinde 21 gol gördü. Yanal, döneminde sahasında 18 puan toplarken, 21 puan kaybetti. Ersun Yanal’dan sonra göreve gelen Teknik Direktör Rıza Çalımbay döneminde ise Trabzonspor, sahasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 15 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında 17 puan toplarken, 10 puan kaybetti.

Trabzonspor’un bugüne kadar yeni stadyumunda oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

ERSUN YANAL DÖNEMİ

Trabzonspor-Gaziantepspor: 4-0

Trabzonspor-Alanyaspor: 0-0

Trabzonspor-Karabükspor: 1-0

Trabzonspor-Galatasaray: 2-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 3-4

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 0-0

Trabzonspor-Kayserispor: 2-3

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Trabzonspor-Bursaspor: 1-2

Trabzonspor-Konyaspor: 2-1

Trabzonspor-Gençlerbirliği: 3-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 3-4

Trabzonspor-T.M Akhisarspor: 1-6

RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ

Trabzonspor-Galatasaray: 2-1

Trabzonspor-Osmanlıspor: 4-3

Trabzonspor-Antalyaspor: 3-0

Trabzonspor-Bursaspor: 1-0

Trabzonspor-Fenerbahçe: 1-1

Trabzonspor-Göztepe: 0-0

Trabzonspor-Başakşehir: 0-1

Trabzonspor-Beşiktaş: 0-2

Trabzonspor-E.Yeni Malatyaspor: 4-1

(Gökmen Şahin/İHA)
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