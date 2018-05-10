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Akhisarspor kupasına kavuştu

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor için Diyarbakır Stadı’nda kupa töreni düzenlendi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 23:30
Akhisarspor kupasına kavuştu

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor için Diyarbakır Stadı’nda kupa töreni düzenlendi.

Düzenlenen kupa törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Teleset Mobilya Akhisarspor Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel katıldı.

Törende önce maçın hakemleri Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Barış Şimşek’e plaketler verildi. Daha sonra karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçilen Muğdat Çelik’e altın ayakkabı takdim edildi. Fenerbahçeli futbolcuların madalya törenin ardından Teleset Mobilya Akhisarspor ödül almak için protokol heyetinin bulunduğu bölüme geçti.

Madalya töreninden sonra Teleset Mobilya Akhisarspor, 56. Ziraat Türkiye Kupası’nı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Toto Teşkilatı Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Teleset Mobilya Akhisarspor Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel’in elinden aldı.

Törenin ardından Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı.

(Mehmet Çakan /İHA)
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