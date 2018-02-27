Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118773
ALTIN
161.275
DOLAR
3.8057
STERLİN
5.2886
EURO
4.6519
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Akhisarspor faturayı hakemlere kesti

Teleset Mobilya Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Şanssız bir gol yedik. Galatasaray beraberliği sağladıktan sonra oyun onların istediği şekilde gelişti. Futbolu soğutmaya çalıştılar. Fakat maalesef hakemlerimiz de buna müsaade ediyor” dedi.

27 Şubat 2018 Salı 23:10
Akhisarspor faturayı hakemlere kesti

Teleset Mobilya Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Şanssız bir gol yedik. Galatasaray beraberliği sağladıktan sonra oyun onların istediği şekilde gelişti. Futbolu soğutmaya çalıştılar. Fakat maalesef hakemlerimiz de buna müsaade ediyor” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında T.M. Akhisarspor evinde ağırladığı Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. İlk yarı sonunda hakem tarafından tribüne gönderilen Teknik Direktör Okan Buruk’un yerine basın toplantısına T.M. Akhisarspor Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu katıldı. Saraloğlu, “İki ayaklı bir maçın ilk ayağını kaybettik. Maça iyi ve coşkulu başladık, gol de bulduk ama attığımız golü biraz korumaya çalışsaydık, oyunun seyrini futbol dışına çekebilseydik bir çok takımın yaptığı gibi belki daha iyi bir netice alabilirdik ancak çok çabuk gol yedik duran toptan. Şanssız bir gol yedik. Galatasaray beraberliği sağladıktan sonra oyun onların istediği şekilde gelişti. Futbolu soğutmaya çalıştılar. Fakat maalesef hakemlerimiz de buna müsaade ediyor. Maçın ilk yarsına ilave yapabilirdi ama formsuz hakemler bize mi denk geliyor bilmiyorum. Kazandığımız kornerde, kadro itibariyle bizim uzun oyuncularımız daha fazlaydı. Yüksek toplarda daha etkili olabilirdik. Belki o kornerde golü bulup galibiyeti de alabilirdik. Buna reaksiyon gösteren hocamız da hiç gerek yokken tribüne gönderdi. Siz oyunu doğru oynatmazsanız birileri elbette reaksiyon gösterecek. İkinci yarıya Okan hocanın eksikliğinde çıktık. Yine de biz mücadelemizi yaptık. Pozitif oynamaya çalıştık. Rakibe çok fazla şans vermedik. Oyunu soktuğumuzun oyuncuların hareketlilikleriyle pozisyonlar bulduk ama son vuruş ve pası yapamadık. Yine duran toptan yediğimiz gol ile maçın ilk ayağını 2-1 aleyhimize bitirdik. İkinci maçımızı artık daha dirençli ve iyi bitirmeye çalışacağız” diye konuştu.

(Önder Aydın - Sadık Cangel - Barış Gezici /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masa tenisinde millilerden çifte zafer
Masa tenisinde millilerden çifte zafer
Çalımbay’dan Sosa’ya özel görev
Çalımbay’dan Sosa’ya özel görev
“Oyun keyifli değildi ama skor keyifliydi”
“Oyun keyifli değildi ama skor keyifliydi”
VakıfBank gruptan yenilgisiz lider çıktı
VakıfBank gruptan yenilgisiz lider çıktı
Fenerbahçe derbiye sıkı hazırlanıyor
Fenerbahçe derbiye sıkı hazırlanıyor
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim