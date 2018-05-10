Akhisarlılar tarihi zaferi kutladı

56. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Diyarbakır’da yapılan müsabakada Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek kupaya uzanan Teleset Mobilya Akhisarspor’da taraftalar Milli Egemenlik Meydanı’nda tarihi zaferi coşkuyla kutladı.

Maçın bitiş düdüğü ardından meydanda kurulan dev ekranda maçı izleyen Akhisar taraftarları meşaleler eşliğinde zaferin coşkusunu doyasıya yaşadı. Akhisarlı taraftarlar böyle bir zaferi yaşatan teknik heyet, futbolcular ve yönetime sonsuz teşekkür ettiklerini ifade ederek meydanları doldurdu.

(Barış Gezici /İHA)