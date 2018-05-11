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Akhisar’a coşkulu karşılama

Finalde Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.

11 Mayıs 2018 Cuma 08:48
Akhisar’a coşkulu karşılama

Finalde Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, taraftarları tarafından coşkuyla karşılandı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, 56. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Diyarbakır’da yapılan müsabakada rakibi Fenerbahçe’yi 3-2 yenerek galip oldu. Maçın ardından onlarca kilometreyi geride bırakan yüzlerce taraftar, Akhisarlı futbolcuları karşılamak için İzmir Adnan Menderes Havalimanına akın etti. Diyarbakır Havalimanından İzmir’e gelen Yeşil-Siyahlı ekip, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Yeşil-siyah bayraklarla futbolcuları karşılayan taraftar grubu, yaptığı tezahüratlarla şampiyonluk sevincini dile getirdi. Öte yandan, aynı duyguları paylaşan futbolcular ise taraftarların tezahüratlarına eşlik etti. Daha sonra taraftarların yanına giden Akhisarlı futbolcular, sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraf çekildi. Yeşil-siyahlı taraftarlar, havaalanındaki karşılamanın ardından araçlarla konvoy oluşturarak Akhisar’a hareket etti.

(Halil İbrahim Karabıyık - Murat İşçi/İHA)
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